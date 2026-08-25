"Евросолидарность" в списке: названы три политические силы, пользующиеся наибольшей поддержкой украинцев

Наибольшую поддержку среди украинского населения имеют партии Валерия Залужного (11,5 %), Петра Порошенко "Европейская солидарность" (10,5 %) и партия Михаила Федорова (9,8 %). В частности, партия Федорова за три месяца поднялась с 3,8% на третье место, тогда как партия Зеленского за тот же период потеряла часть поддержки – с 10,4% в декабре 2025 года до 7,1% в августе 2026 года.

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Таковы данные социологического опроса, проведенного компанией Active Group совместно с изданием Політарена. Об этом сообщили в Active Group.

Что известно

Вопросе приняли участие 2000 человек в возрасте 18 лет и старше. Метод – самостоятельное заполнение анкет гражданами Украины, опрос проводился 22 августа.

Респондентам предложили ответить на вопрос: если бы выборы в Верховную Раду состоялись в следующее воскресенье и список был бы таким, за какую партию бы вы проголосовали?

Согласно результатам опроса, в парламентском рейтинге среди всех опрошенных первое место занимает партия Валерия Залужного – 11,5%. Далее следуют "Европейская солидарность" Петра Порошенко (10,5%), партия Михаила Федорова (9,8%), партия Кирилла Буданова (7,4%) и партия Владимира Зеленского (7,1%). "Разумная политика" Дмитрия Разумкова набрала 4,6%, "Батькивщина" – 4,4%, партия "Азов" – 4,3%, "Третья штурмовая" – 4,2 %, партия Сергея Притулы – 4,1 %, "Голос" – 0,7 %, партия Юрия Бойко – 0,4 %.

Отметили, что не пошли бы на выборы 9,8% респондентов, проголосовали бы "против всех" 6,4%, не определились 14,8%.

Таким образом, гипотетическая партия Залужного, "Евросолидарность" Порошенко и гипотетическая партия Федорова пользуются наибольшей поддержкой среди населения.

Среди тех, кто определился, распределение голосов следующее: партия Залужного – 16,6%, "Европейская солидарность" Порошенко – 15,2%, партия Федорова – 14,2%, партия Буданова – 10,8%, партия Зеленского – 10,3%, "Разумная политика" – 6,7%, "Батькивщина" – 6,4 %, "Азов" – 6,2 %, "Третья штурмовая" – 6,1 %, партия Притулы – 6,0 %, "Голос" – 1,0 %, партия Бойко – 0,7 %.

Согласно этим результатам , три партийных проекта, которых пока не существует, в совокупности набирают 28,7% голосов: партии Залужного, Федорова и Буданова.

Кроме того, партия Федорова за три месяца поднялась с 3,8% на третье место, тогда как партия Зеленского за тот же период потеряла часть поддержки – с 10,4% в декабре 2025 года до 7,1% в августе 2026 года.

Исследование проведено компанией "Active Group" совместно с изданием "Политарена" с помощью онлайн-панели "SunFlower Sociology". Метод: самостоятельное заполнение анкет гражданами Украины в возрасте 18 лет и старше. Выборка: 2000 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины, за исключением временно оккупированных территорий). Теоретическая погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 2,2%. Период сбора данных: 22 августа 2026 года.

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