Европе рано или поздно придется направить войска в Украину, - Сикорский

После достижения договоренностей по прекращению российско-украинской войны в Украину будут отправлены европейские войска. Это рано или поздно, но непременно произойдет, заверил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

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Об этом польский министр сказал во время Мюнхенской конференции по безопасности-2025. Господин Сикорский сослался на слова президента США Дональда Трампа, который вроде бы на этом настаивал.

Поляк назвал недавний разговор Трампа с российским диктатором "ошибкой".

"Этот разговор был ошибкой, потому что он придает доверие (словам) Путина. Но в рамках соглашения (о мире в Украине) нужно будет придать и европейские военные силы. Так что рано или поздно, но мы будем привлечены", – в частности, сказал он во время дискуссии с представителем Трампа по Украине, генералом Китом Келлогом.

Господин Сикорский напомнил, что привлечение европейских военных фигурировало в "плане Трампа" и подчеркнул, что Европа "должна оставаться на курсе и поддерживать Украину, пока она хочет защищаться".

Он объяснил господину Келлогу, что Россия ведет против Украины классическую колониальную войну, которая обычно длится десятилетие.

"Поэтому чтобы убедить Путина быть более благоразумным, вы должны убедить его, что цена, которую ему придется заплатить, будет неприемлемой. Как только мы убедим Путина, что мы не хотим возвращаться к "бизнесу, как обычно", что мы можем продержаться дольше, чем он, тогда мы сможем заключить мирное соглашение", – сказал глава МИД Польши.

Как сообщал OBOZ.UA, начало второго дня Мюнхенской конференции открыл федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Он подчеркнул, что переговоры об окончании войны невозможно вести без Украины. Более подробно о ходе конференции безопасности читайте здесь.

Напомним, что европейские партнеры Украины встревожились из-за телефонного разговора президента США Трампа с российским диктатором. Некоторые политики даже стали сравнивать контакт с предводителем Кремля с Мюнхенским соглашением 1938 года. Однако на самом деле Трамп поставил Путина перед сложным выбором, оставив военному преступнику выбор из двух проигрышных вариантов.

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