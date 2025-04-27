Украина вернула из оккупации еще 12 детей: одного из них россияне поставили на учет призывников

Украина вернула домой еще 12 детей, которых российские оккупационные власти незаконно удерживали на временно захваченных территориях. Среди них – дети, которых россияне ставили на учет призывников и разлучали с семьями.

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Об этом сообщила советница главы Офиса президента Дария Заривна. Возвращение прошло в рамках инициативы Президента Владимира Зеленского Bring Kids Back UA.

Среди спасенных мальчик Богдан из многодетной семьи. Оккупанты угрожали его родителям забрать детей в интернат, если те откажутся от посещения русской пропагандистской школы. Богдана принудительно поставили на учет как призывника, унижали за украинский язык, а его старшего брата похищали и пытали.

Также удалось эвакуировать семью, жившую под постоянным давлением оккупационных властей.

Еще один спасенный – 10-летний Егор. При попытке самостоятельно выехать на безопасную территорию российские военные разлучили его с бабушкой и вывезли в неизвестном направлении. Благодаря слаженной работе украинских партнеров удалось найти мальчика и воссоединить его с семьей.

Следует отметить, что имена детей изменены из соображений безопасности.

"Благодарю команду Save Ukraine и других партнеров за содействие в организации спасательной миссии", – отметила Заривна.

Напомним, в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA по временно оккупированной территории нашей страны удалось спасти 18-летнего парня-сироту. Подросток несколько раз пытался уехать самостоятельно, однако каждый раз терпел неудачу.

Как сообщал OBOZ.UA, если учитывать только подтвержденные сообщения о незаконных депортациях и принудительных перемещениях детей оккупантами, то на сегодня известно о 19546 таких случаях, хотя реальное число таких детей может быть значительно больше.

Причем пока из депортации, принудительного переселения или временно оккупированных территорий удалось вернуть только 1274 ребенка.

Напомним, недавно на оккупированной территории Донецкой области, в городе Шахтерск, россияне организовали так называемую милитаристскую игру "Зарница 2.0" для школьников. Мероприятие проходило не просто в условиях, приближенных к военным, а на действующем полигоне, где обычно тренируются русские военные.

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