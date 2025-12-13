Европа увидела 'троянского коня' в плане Трампа для Украины – Bloomberg

Европейские лидеры настороженно относятся к "мирному плану" президента США Дональда Трампа, который, в частности, предусматривает создание демилитаризованной зоны на Донбассе. Опасения вызывает риск того, что Кремль сможет под этим прикрытием разместить свои силы и прибегнуть к гибридным действиям.

Это, по мнению европейцев, может включать операции "под чужим флагом" и в конце концов подорвать гарантии безопасности США и создать условия для нового вторжения. Подробности обнародованы в материале Bloomberg.

Европа остерегается "троянского коня" в переговорах о мире

Отмечается, что почти через четыре года после полномасштабного вторжения РФ вопрос контроля над территориями стал ключевым в сложных переговорах между Вашингтоном, Киевом и Москвой, на фоне постепенного приближения сторон к возможным договоренностям.

Так в Кремле настаивают на выводе ВСУ из восточных районов Донецкой и Луганской областей, в том числе и с территорий, которые она пока не контролирует, тогда как украинская сторона категорически отвергает любые территориальные уступки. Сейчас конкретные детали переговорного процесса не разглашаются.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США обсуждали идею превращения Донбасса в "свободную экономическую зону" со специальной администрацией, тогда как Россия продвигает вариант "демилитаризованной зоны". На этой неделе Зеленский также допустил возможность проведения референдума относительно потенциальных территориальных решений для региона.

"Но Россия может воспользоваться любым выводом украинских войск с территорий, контролируемых Киевом, сообщили знакомые на условиях анонимности, поскольку переговоры происходят за закрытыми дверями. Поэтому главной задачей Европы на ближайшие дни и недели является обеспечение того, чтобы любое мирное соглашение не содержало российского троянского коня", – говорится в материале.

Демилитаризованная зона может быть потенциальной ловушкой для Украины

По информации осведомленных источников, хотя российский диктатор Владимир Путин, вероятно, не отказался от своих максималистских целей в Украине, ключевым остается вопрос, будет ли Москва и в дальнейшем отвергать любые мирные договоренности, или же тактически поддержит инициативы США по достижению компромисса в ближайшее время.

Среди рисков они также называют возможное использование мирного процесса для традиционных гибридных атак, а также вероятное вмешательство России в публичный референдум или выборы, которые могут состояться после урегулирования.

В понедельник президент Владимир Зеленский планирует посетить Берлин для встречи с европейскими лидерами с целью продолжения консультаций. Перед этой встречей, по словам источников, советники по национальной безопасности Украины, Европы и США должны обсудить проекты возможных планов.

По словам бывшего советника Великобритании по национальной безопасности Питера Рикеттса, беспокойство европейцев предложением США по созданию демилитаризованной зоны является вполне обоснованным. По его мнению, как только внимание Вашингтона переключится на другие вопросы, кремлевский глава может прибегнуть к "созданию инцидентов" как формального повода для нового вмешательства, в частности под предлогом защиты русскоязычного населения, что "сделает остальную часть Украины уязвимой к следующему российскому наступлению".

"Поэтому это не просто технический момент, а фундаментальный вопрос – для Украины и для европейской безопасности", – подчеркнул он.

Статус Донбасса и гарантии НАТО являются ключевыми вопросами переговоров

Некоторые союзники Украины отмечают, что статус демилитаризованной зоны и вопросы ее патрулирования остаются непонятными. Американские переговорщики говорили о введении специального управления в регионе, в то же время звучали предложения де-факто признать Донецк и Луганск, представляющие угрозу для Донбасса, российскими территориями, так же как и Крым.

Запорожская и Херсонская области, которые частично находятся под оккупацией, предлагалось "заморозить" вдоль нынешней линии соприкосновения.

В ответ Киев отвергает любые территориальные уступки и настаивает на четких гарантиях безопасности, подобных механизму коллективной обороны НАТО, закрепленному в статье 5. В частности, украинская сторона заявила, что ее ключевой задачей является выяснить, какие именно гарантии и предложения готовы предоставить западные партнеры.

"Есть один вопрос, на который я – и все украинцы – хотим получить ответ. Если Россия снова начнет войну, что будут делать наши партнеры?" – спросил Зеленский.

Как писал OBOZ.UA, одно из западных изданий ранее сообщало, что президент США Дональд Трамп призвал лидеров Германии, Франции и Великобритании надавить на Владимира Зеленского, чтобы тот согласился на разработанный американцами и россиянами мирный план. Это якобы произошло 10 декабря, когда Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон и Кир Стармер обсуждали с главой Белого дома ситуацию в Украине.

