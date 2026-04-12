'Не слишком разумно': в Нидерландах Трампу ответили на заявления о НАТО

Начальник штаба вооруженных сил Нидерландов генерал Онно Эйхельсхайм раскритиковал президента США Дональда Трампа о высказываниях против НАТО. По его словам, такая риторика "не способствует укреплению способности НАТО сдерживать Россию".

В то же время генерал верит, что несмотря на критику "Соединенные Штаты придут на защиту страны НАТО, если их об этом попросят". Об этом Эйхельсхайм рассказал в интервью британскому телеканалу Sky News.

Странам НАТО не понравилась критика

Глава вооруженных сил Нидерландов дал понять, что публичные сомнения в приверженности США альянсу и грубые высказывания в адрес союзников не способствуют борьбе против России. Также он добавил, что характер его взаимодействия на военном уровне, в том числе с его американским коллегой генералом Дэном Кейном, остается неизменным.

"Я понимаю риторику, если это можно так назвать, президента Трампа. Но не стоит также использовать риторику вроде: "Я не уверен, что смогу помочь странам НАТО". Думаю, это неразумно говорить", – сказал Эйхельсхайм.

При этом Эйхельсхайм заявил, что для европейских стран крайне важно активизироваться и предпринять больше усилий для собственной защиты.

"Я полностью убежден, что они (США – ред.) будут соблюдать статью 5. Если мы попросим их о помощи, они это сделают. Россия представляет угрозу и для западного мира, и для США. Но в первую очередь это зависит от нас самих. Поэтому мы должны принять меры в этом отношении", – заявил генерал.

Что предшествовало

Президент США, который долгое время скептически относился к НАТО из-за чрезмерной зависимости альянса от военной мощи США в защите Европы, заявил в последние дни, что рассматривает возможность выхода из альянса.

Американский президент отметил, что очень разочарован своими союзниками после того, как попросил их о поддержке в войне против Ирана. Также Трамп даже намекнул, что это означает, что он больше не будет готов помогать союзнику, попавшему в беду.

Напомним, президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марк Рютте в Белом доме заявил о разочаровании союзниками по Альянсу. Причиной стали действия отдельных европейских государств, которые не выполнили своих обязательств во время американской операции против Ирана.

