'Европа прошла эволюцию': эксперт оценил ситуацию с помощью Украине и назвал залог успеха 'коалиции желающих'

За годы агрессии РФ против Украины Европа прошла эволюцию. Поддерживать Киев ее теперь мотивирует не только страх перед Россией, но и внутриполитические последствия, в частности рост рейтинга ультраправых. Ключ успеха "коалиции желающих" – это работа с общественным мнением: европейцы должны понять, что помощь Украине – это инвестиция в их собственную безопасность.

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Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов. "Я считаю, что "коалиция желающих" скорее жива, чем мертва. И сам факт ее образования – уже позитив", – сказал он.

Коалиция – это не только о войске

По мнению эксперта, ожидать консолидированной позиции в условиях столь "пестрого" состава, "мягко говоря, оптимистично". При том, что остаются внутренние противоречия.

Но главный вопрос – дадут ли США гарантии безопасности для военных тех стран, которые могут быть отправлены в Украину. И именно вокруг этого, очевидно, и возникла та самая пауза, говорит Александр Леонов.

"В то же время, по словам самих участников, продолжаются технические переговоры – как, где, когда и кого именно размещать. То есть процесс идет, но пока он носит подготовительный, технократический характер. И то, что одни страны готовы отправлять контингент, а другие – нет, не является катастрофой. Коалиция – это не только о войске. Это о деньгах, логистике, оборудовании", – сказал он.

По мнению эксперта, все же существует определенная непоследовательность в действиях наших партнеров, а о некоторых инициативах стоит упомянуть вслух.

"Мы, к сожалению, привыкли к обстрелам, которые становятся все более частыми и масштабными. И вот идея закрытия неба силами Альянса хотя бы над Западной Украиной – она же куда-то исчезла. Хотя могла бы стать не просто символическим жестом, а настоящим прорывом этой коалиции еще до прекращения огня, чего в ближайшее время может и не произойти", – говорит Леонов.

Во-первых, продолжил он, это позволило бы западным военным оттачивать навыки в реальных боевых условиях. Во-вторых, это была бы подготовка к потенциальному конфликту с РФ, потому что европейцы, "как ни прискорбно, сейчас значительно уступают по боевому опыту".

"И в-третьих – гуманитарное измерение. Закрытое небо позволит создать относительно безопасные хабы: заводы, логистические центры, контингенты – все это могло бы работать уже на территории Украины. Но мы эту инициативу как будто забыли. И зря. Без таких решений говорить о прорыве – бесполезно", – считает эксперт.

Европа прошла эволюцию

При этом, сказал Леонов, он все же остается умеренным оптимистом.

"Европа прошла эволюцию. Пять лет назад мы и представить не могли, что Германия станет одним из ключевых поставщиков оружия Украине. Страх перед Россией – это уже не единственный мотив. Европейские элиты наконец начали понимать, что Путин прямо сейчас на полную эскалацию не пойдет. Их больше беспокоят внутриполитические последствия. Потому что на фоне роста рейтинга ультраправых любой шаг может стоить власти", – пояснил эксперт.

Он указал, что результаты последних выборов в ЕС показали, что многие прошли "по лезвию" – "немного не дожали те, кто мечтает об отношениях с Кремлем".

По мнению эксперта, ключ успешной реализации направления "коалиции желающих" – это работа с общественным мнением .

То, что помощь Украине является инвестицией в безопасность европейцев, чтобы не пришлось воевать самим, является правильным, эффективным месседжем, говорит эксперт.

И об этом свидетельствует хотя бы реакция премьера Венгрии Виктора Орбана, который сразу начал отрицать, что "Россия никогда не нападет на Европу".

"Как говорится, если Орбан нервничает – значит, месседж действует", – отметил Леонов.

Армии Европы: оружие есть, людей нет

По его словам, европейские армии оказались не армиями, а "какими-то клубами реконструкторов".

С холодной войны их численность критически сокращена. В частности, Великобритания имеет менее 100 тысяч военных, Нидерланды – около 70 тысяч, а "Германия с ее Бундесвером вообще почти потеряла боеспособность".

"Оружие есть, людей нет. И это требует изменений – как в структуре армий, так и в подходе к обороне в целом. Хорошо, что это начали осознавать. Есть уже и Комиссариат по вопросам обороны и космоса в ЕС, и программы, и проекты – не только на бумаге. И, например, признание помощи Украине частью расходов на оборону в пределах 5% – это уже прорыв. Это дает странам возможность и Украине помогать, и одновременно – "оптимизировать" свои военные бюджеты", – сказал Леонов.

США же в этой истории по формированию "коалиции желающих" – отдельная линия. Все завязано на президента Дональда Трампа.

Когда он говорит: "Посмотрим, будем ли защищать Балтию", – он открывает для Путина еще одно окно, считает эксперт.

И именно это подталкивает Великобританию и Францию к более решительным шагам. Потому что если США "вне игры" – есть риск, что РФ попытается протестировать систему. Поэтому Европа должна срочно перейти к действиям, предостерег Александр Леонов.

"Но я считаю, что позиция Штатов изменится. Потому что если Европа станет полностью безопасно независимой, то говорить с Америкой она будет уже не как со "старшим братом", а как с равным. А это изменит все: экономику, торговлю, оборонку. И если ЕС построит свой ВПК, который не только заменит американское оружие, но и начнет с ним конкурировать на рынке, – то даже Трамп (или тот, кто придет после него) будет вынужден это осознать. Потому что в геополитике больше не будет монополий. И очень возможно, что именно Украина станет центром этой новой архитектуры", – констатировал он.