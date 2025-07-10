'Россия и в дальнейшем будет затягивать эту войну': Зеленский сказал, как можно остановить Путина

Война РФ против Украины будет продолжаться. Украинская и партнерские разведки получили данные, что российский диктатор Владимир Путин планирует затягивать боевые действия. Глава Кремля является зависимым от войны, и только реальная сила может заставить его отказаться от такой зависимости.

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Об этом в четверг, 10 июля, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с представителями украинских и иностранных медиа в Риме.

"У нашей разведки, у разведок партнеров есть вся информация о том, что Россия будет в дальнейшем затягивать эту войну. Путин отказывается от всех возможностей установить реальное прекращение огня. Он не хочет реального мира", – сказал он.

Зеленский добавил, что Путин является зависимым от войны и убийств. Только реальной силой можно заставить его отказаться от этой зависимости.

"Поэтому нужно чтобы наша оборона в Украине была достаточно сильной. Этому посвящено большинство встреч. И чтобы санкции мира против России были достаточно сильными. Санкции должны влиять на всех тех, кто реально помогает России. И об этом мы также говорили подробно", – заявил президент.

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