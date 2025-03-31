Европа не забудет моральные выводы из этой войны: международный саммит в Буче принял совместное заявление. Фото и видео

31 марта в рамках Бучанского саммита, организованного в день третьей годовщины освобождения города от оккупантов, президент Владимир Зеленский провел еще одну встречу с иностранными лидерами. Европа не забудет моральных выводов из этой войны, уверен он.

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Бучу посетили главы и представители парламентов Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Исландии, Испании, Литвы, Люксембурга, Норвегии, Польши, Португалии, Словении, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швеции, Европейского парламента. Об этом сообщил Офис президента, а Зеленский поделился в Facebook соответствующим видео.

"Сегодня участники саммита были абсолютно четкими: Европа не забудет моральных выводов из этой войны. Не может быть такого, чтобы Путина и других российских преступников, именно такое российское государство выводили из-под ответственности. Нормализовать то, что они делали в Буче, в Мариуполе, в других наших городах и селах, невозможно. Мы будем работать и дальше для того, чтобы ответственность России за войну была – и была ощутимой", – заверил он и в очередной раз поблагодарил партнеров за поддержку и помощь.

Участники встречи обсудили усиление взаимодействия между партнерами для достижения достойного мира. Президент подчеркнул, что российский диктатор не хочет прекращения огня, поэтому США и страны-партнеры должны усиливать давление на РФ. И еще подчеркнул, что для Украины чрезвычайно важно получить надежные гарантии безопасности.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук добавил, что Бучанский саммит был "актом солидарности, принципиальности и общей ответственности".

"Вместе с делегациями парламентов демократических стран мы приняли совместное заявление, содержащее четкий сигнал для всего мира: агрессия не может остаться безнаказанной, а справедливость должна победить", – сообщил нардеп.

Расследование каждого военного преступления и наказание виновных он назвал общей обязанностью.

Также Стефанчук подчеркнул, что Украина хочет мира, но справедливого, а не навязанного, такого, где не будет места агрессии, разрушениям и геноциду.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– За последний год следователям полиции удалось идентифицировать более 2500 солдат армии РФ, причастных к убийствам, пыткам, изнасилованиям и другим зверствам в Буче, а также раскрыть 72 убийства, совершенных россиянами.

– На территории городского кладбища в Буче до сих пор остаются неопознанными 43 человека, убитых войсками РФ во время оккупации города.

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