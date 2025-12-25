Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в рождественской речи вспомнил Украину и выразил солидарность с ее народом. Он говорил о российской агрессии и подчеркнул ответственность Европы в этот период. Обращение прозвучало во время традиционного рождественского выступления главы государства в конце декабря.

Информацию о содержании речи обнародовал 5 телеканал. В сообщении говорится, что президент Германии отдельно обратил внимание на войну России против Украины и роль европейских стран в поддержке Киева. В речи Штайнмайера также прозвучали прямые оценки ситуации и эмоциональные формулировки.

Слова солидарности

Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что немцы думают об украинцах, которые уже почти четыре года живут в условиях полномасштабной войны. Он упомянул интенсивные усилия по поиску путей прекращения боевых действий, которые продолжались в последние дни. По его словам, эти процессы вызывали одновременно ожидания, скептицизм и беспокойство, но все же давали основания для надежды.

"Мы также думаем об украинцах, против которых Россия ведет войну уже почти четыре года. В последние дни шла интенсивная борьба за поиск путей прекращения войны. Большинство из нас следили за событиями в ожидании, но также со скептицизмом и беспокойством. Однако каждый раз появлялись надежда и основания для оптимизма. Это касается и нас, европейцев, которые вновь осознали свою силу и свои ценности и действуют в соответствии с ними", – подчеркнул Штайнмайер.

В речи прозвучала и более широкая оценка роли Европы. Президент Германии отметил, что европейцы снова осознали собственную силу и ценности и должны действовать в соответствии с ними, не оставаясь в стороне от событий в Украине.

Акценты речи

Штайнмайер подчеркнул, что война России против Украины остается центральным вызовом для европейской безопасности. Он напомнил, что помощь Украине должна быть решительной и последовательной. В обращении также говорилось об ответственности демократических стран за защиту международного порядка и поддержку тех, кто стал жертвой агрессии.

Президент не называл конкретных инструментов поддержки, но отметил политическое и моральное единство Европы. Именно это единство, по его словам, дает основания для сдержанного оптимизма даже в сложные моменты.

Как сообщал OBOZ.UA, когда современная Россия называет войну против Украины "продолжением борьбы с фашизмом", она создает и распространяет "историческую ложь". Довольно обидно сегодня наблюдать, как "бывшие освободители Освенцима стали новыми агрессорами", заявил Франк-Вальтер Штайнмайер по поводу 80-й годовщины победы над нацизмом.

Германия рассматривает предоставление военной помощи Украине, но больше не разглашает деталей относительно конкретных пакетов вооружений, как это было раньше. Однако за кулисами в новом федеральном правительстве активно прорабатывают варианты поддержки украинской оборонной промышленности, в частности в сфере производства дальнобойного оружия.

