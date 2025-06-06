Европа может заменить американскую помощь Украине: генерал Бундесвера сказал, что для этого нужно

Европа способна поддерживать сопротивление Украины против России даже в случае полного прекращения военной помощи со стороны США. Для этого нужна лишь политическая воля европейских стран.

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Об этом заявил генерал-майор Кристиан Фройдинг в интервью Reuters. Он отвечает за координацию поставок оружия Украине из Германии.

"Мы можем это сделать. Если мы будем иметь политическую волю, то будут и возможности в значительной степени компенсировать американскую помощь", - заявил немецкий генерал.

Фройдинг подчеркнул, что развязанная Россией война касается не только Украины.

"Война против Украины ведется на нашем континенте, она также ведется против европейского порядка безопасности", - сказал генерал.

Фройдинг отметил, что Украина пока продолжает получать вооружение от США, утвержденное предыдущим президентом Джо Байденом. Однако, согласится ли его преемник Дональд Трамп выделить Украине новые пакеты - пока неизвестно.

Однако он "осторожно предположил", что США все же позволят хотя бы закупать у них оружие для Украины.

"В целом мы видим, что американская администрация имеет сильный интерес к продвижению собственной оружейной промышленности, поэтому я осторожно предполагаю, что по крайней мере закупки у американцев на благо Украины будут возможны", - сказал генерал.

На вопрос, как долго утвержденные Байденом поставки смогут обеспечивать потребности Киева, Фройдинг ответил, что это зависит от логистики и скорости, с которой Украина расходует оружие и боеприпасы. Реалистичным сроком он считает лето этого года.

Он также признал, что полностью заменить некоторые ключевые компоненты американской военной помощи будет сложно. Среди них Фройдинг назвал разведывательные данные США (ISR), системы противовоздушной обороны, в частности Patriot, а также запасные части к американской технике.

Издание отмечает, что Германия уже предоставила Украине военной помощи на сумму 38 миллиардов евро (43 миллиарда долларов), включая средства, зарезервированные на последующие годы. По объемам поддержки ФРГ занимает второе место после США.

Как сообщал OBOZ.UA, Германия профинансирует производство дальнобойного оружия в Украине. Такое заявление сделал Борис Писториус во время встречи Контактной группы по вопросам обороны в Брюсселе. Он отметил, что первые системы могут поступить в ВСУ уже через несколько недель

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