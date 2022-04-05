'Европа должна перестать бояться!' Зеленский призвал испанцев помочь остановить Россию

Президент Украины во вторник, 5 апреля, обратился к политикам и народу Испании. Он подчеркнул, что Европа должна перестать бояться Россию и сделать все возможное, чтобы помочь Украине как можно быстрее вернуть мир.

Зеленский подчеркнул, что сейчас из-за агрессии РФ под угрозой оказалось абсолютно все, что является основой общественной жизни. Выступление главы государства перед парламентом Испании было опубликовано в его официальном канале в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Россия пришла с войной на нашу землю не вчера и не позавчера. Уже давно. Мы защищаем наше государство от жестокой, ничем не спровоцированной агрессии еще с 2014 года. Сначала – оккупация нашего Крыма. Потом – война на украинском Донбассе. Теперь – уже 41 день полномасштабного вторжения. Страшнейшей войны в Европе со времен Второй мировой войны", – сказал Зеленский.

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Он сказал, что Россия стремится уничтожить в Украине не только людей и любую основу мирной жизни, но и вообще возможность жить без диктатур, без государственного насилия и с открытой демократией. Оккупанты хотят сделать так, чтобы во всем регионе доминировала тирания, а любое разнообразие было уничтожено.

Именно так сейчас живет сама РФ и хочет, чтобы так было повсюду. Сначала в Украине, которая сейчас героически дает отпор врагу, а затем и во всем регионе Восточной и Центральной Европы.

"Я знаю, что для вашей страны, для Испании важно, чтобы демократическая система была защищена. Чтобы мир на европейском континенте был гарантирован. Но как это может быть теперь? После того, как Россия начала направлять все свои государственные ресурсы на распространение войны и разрушение какой-либо основы нормальной жизни", – спросил глава государства.

Зеленский сказал, что сейчас апрель 2022, однако Украина сейчас живет как в апреле 1937-го. Он сравнил уничтоженный россиянами город Мариуполь с испанской Герникой. Этот населенный пункт также был разрушен воздушными бомбардировками во время гражданской войны в Испании.

"Российские войска заблокировали наш город Мариуполь более трех недель назад. Они уничтожают этот город полностью – там уже нет ничего, кроме руин. Более 90 процентов всех зданий разрушено! Убитых людей хоронили прямо во дворах возле разрушенных многоэтажек, где они жили...Российская авиация бомбила даже те здания в Мариуполе, о которых точно знала, что там прячутся люди. Там прятались дети", – рассказал испанцам украинский лидер.

Что должен сделать мир

Он подчеркнул, что Украина каждый день говорит миру об этой ужасной войне, в то время как страна-агрессор Россия всерьез не ищет мира. И мы не знаем, сколько еще она будет продолжаться, пока "мир наконец-то сделает все, что необходимо для мира".

Надо сделать все, чтобы остановить РФ, а для этого нужны самые мощные санкции. Зеленский поблагодарил Испанию за то, что многие ее компании уже прекратили финансировать российскую военную машину через налоги. Однако есть и те, которые продолжают это делать.

"Как можно допускать, чтобы российские банки генерировали доходы, пока в украинских городах российские военные пытают до смерти обычных гражданских людей? Как европейские компании могут торговать в государстве, сознательно уничтожающем наш народ? Как в этих условиях страны мира могут свободно покупать российскую нефть и допускать в свои порты российские корабли?" – спросил гарант.

Президент в очередной раз напомнил, что сейчас на территории Украины решается судьба всей Европы и объединяющих ее ценностей. Для нашей победы всем в мире нужно сделать еще больше, чтобы Россия начала искать мир и уважать международное право.

"Все в Европе должны просто перестать бояться. Перестать быть слабыми. Должны стать сильными. Ставить ценности и демократию выше тех угроз, которые Россия распространяет", – подчеркнул Зеленский.

А что касается самой Испании, то она может продолжить предоставлять нам необходимое оружие и поддерживать дальнейшие санкции против РФ.

"А также – уничтожать страх перед Россией повсюду, где только можно его увидеть. Потому что демократия не должна бояться. Свобода должна быть защищена. Права человека – должны быть выше всех расчетов. Право на мир. Право на жизнь. Право на счастье, на свободный" развитие. Право на безопасность семьи. Право на будущее детей. Право на достойную старость родителей. Право на уважение к каждому сообществу. Право быть с вами, Испания, вместе в Европейской семье", – резюмировал президент Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский обратился к политикам и народу Румынии. Он подчеркнул, что сейчас в Украине решается судьба всей Восточной и Центральной Европы, а также Черноморского региона.

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