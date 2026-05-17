'Европа должна быть в переговорах': Зеленский рассказал, какие темы обсудил с Коштой

Европа должна присутствовать в переговорах по миру в Украине. Важно, чтобы у нее был сильный голос и присутствие в этом процессе

Именно об этом украинский лидер Владимир Зеленский в воскресенье, 17 мая, говорил с президентом Европейского совета Антониу Коштой. По словам главы государства, стороны подробно обсудили перспективы мирных переговоров и роль Европы в этом процессе.

"Все равно видим, что Европа должна быть в переговорах. Важно, чтобы у нее был сильный голос и присутствие в этом процессе", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Также собеседники говорили о евроинтеграции Украины и открытии переговорных кластеров.

"Конечно, говорили также о евроинтеграции Украины. Мы готовы к открытию кластеров – обсудили график и необходимую коммуникацию по этому поводу", – добавил президент.

Он также поблагодарил всех партнеров за постоянную поддержку.

Напомним, что в субботу, 16 мая, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что страны Европы не должны вступать в прямые переговоры с Россией. Особенно сейчас, когда Украина получила преимущество в войне.

Кроме того, в начале этого месяца президент Европейского совета Антониу Кошта заявлял о "потенциале" для переговоров с Россией, но потом уточнил, что любые дискуссии состоятся только "в подходящий момент", и что ЕС не будет мешать мирной инициативе президента США Дональда Трампа. В то же время тему переговоров с РФ также упомянул недавно финский президент Александр Стубб, но в то же время добавил, что не знает, когда они должны стартовать.

Ранее сообщалось, что параллельно с убийством мирного населения Украины и уничтожением инфраструктуры в Кремле продолжают выдвигать свои условия для прекращения агрессии. Россияне снова напомнили о своих территориальных претензиях в контексте мирных переговоров.

