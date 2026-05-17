Привезли с собой футболку '0 баллов': как Украина спасла Великобританию от абсолютного провала на Евровидении 2026

После объявления результатов нынешнего Евровидения, британский комментатор заявил, что участнику от Великобритании не придется надевать футболку с надписью "0 баллов", которую тот привез с собой на конкурс. Единственный балл британский певец Look Mum No Computer получил именно от Украины.

О реакции британского комментатора в Threads рассказали украинские фанаты Евровидения. Пользователи шутили над результатами голосования и делились впечатлениями.

"Короче британский комментатор сказал что теперь из-за Украины их участник не наденет футболку 0 баллов которую привез. 1 балл а столько счастья", – написала одна из пользовательниц соцсети.

"Этот единственный бал в Великобритании был от нас. Мы единственные, кто хоть пытался помочь британцам", – поделился другой пользователь.

На Евровидении 2026 Великобританию представлял Look Mum No Computer с песней Eins, Zwei, Drei. Композиция была выполнена в стиле синт-поп и имела юмористический и несколько абсурдный характер.

В этом году страна получила лишь один балл и заняла 25 место в общем списке. Британский артист набрал лишь один балл от жюри, а телеголосование для него сложилось еще хуже. Поддержки от еврофанов он вообще не получил. Единственный балл британский представитель получил от Украины.

Великобритания участвует в Евровидении с 1957 года и за это время выступала на конкурсе 67 раз. Лучшим результатом страны являются пять побед, в частности благодаря Sandie Shaw, Lulu, Brotherhood of Man, Bucks Fizz и Katrina and The Waves.

В прошлом году британский представитель Remember Monday с песней What The Hell Just Happened? занял девятнадцатое место.

Напомним, в субботу, 16 мая, в Вене (Австрия) состоялся финал гранд-финал Евровидения 2026. Представительница Украины Leléka (Виктория Лелека), среди прочего, получила самую высокую оценку. В целом наша страна получила 54 балла и заняла 15 место по версии национального жюри.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что сеть отреагировала на фурор Украины в финале Евровидения 2026 и окрестила "одним из лучших выступлений за всю историю конкурса". То, как мастерски она исполнила песню Ridnym, не оставило равнодушными ни людей, которые видели выступление вживую, ни тех, кто следил за конкурсом онлайн.

