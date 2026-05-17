На Евровидении 2026 заиграли народные инструменты: иностранцы в восторге от украинского звучания

В закулисье конкурса Евровидение участники из Дании и Франции исполнили свои песни под аккомпанемент украинской бандуры, а во время интервал-акта в финале прозвучала трембита. Видео с совместными музыкальными импровизациями активно распространяются в соцсетях, а пользователи эмоционально реагируют на аутентичное украинское звучание.

Представители других стран активно знакомятся с украинскими народными инструментами прямо за кулисами шоу. Видео с исполнителями опубликовало Общественное Евровидение.

В одном из видео французская исполнительница поет свою конкурсную песню "Regarde-moi" без микрофона в backstage-зоне конкурса. Ей аккомпанирует украинский музыкант Ярослав Джусь на бандуре –традиционном украинском струнном инструменте. На видео видно, что артистка восхищается необычным звучанием. В конце ролика за кадром слышно эмоциональное: "Wow!".

Еще одно видео показывает участника от Дании, который исполняет свою песню "Før vi går hjem" под аккомпанемент бандуры. Певец в халате и сценическом образе эмоционально поет вживую, а украинский бандурист мастерски поддерживает композицию акустическим сопровождением.

Отдельное внимание зрителей привлек и финал Евровидения-2026. Во время интервал-акта на главной сцене конкурса появилась Руслана, а вместе с ней в шоу прозвучала трембита – традиционный гуцульский духовой инструмент. На сцене артисты держали большие трембиты над головами, создавая этническую атмосферу на фоне масштабного светового шоу.

В соцсетях пользователи пишут, что именно такие моменты в очередной раз напоминают миру об уникальности украинской культуры. Также комментаторы массово называют Ярослава "мегаталантливым" и "невероятным", отмечая его высокое мастерство.

Один из пользователей отдельно отметил, как органично бандура звучит с французским языком, сравнил ее с лютней и назвал это "еще одной ниточкой, которая связывает нас с Европой".

Напоминаем, что представительница Украины на Евровидении 2026 LELÉKA (настоящее имя – Виктория Лелека) успешно выступила в финале. Ей удалось произвести фурор и вызвать шквал оваций с нежной и глубокой композицией Ridnym. По результатам голосования жюри и зрителей она получила 221 балл и заняла 9 место.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Болгария заявила о намерении провести песенный конкурс Евровидение 2027 после победы 17 мая в Вене (Австрия), однако окончательное решение о проведении мероприятия остается неопределенным из-за финансовых ограничений. На фоне официальных заявлений вещателя BNT появляются противоречивые сообщения относительно реальной способности страны принять масштабный конкурс.

