Мониторинг принес публикацию в Le Monde, которая полностью объясняет мотивацию и поведение западных элит.

Как бы либерально-демократический мир не симпатизировал и не эмпатировал Украине - им движет только страх. Запад не мог принять тот факт, что Украина должна получить военную победу, а Россия военное поражение, потому что Путин - очень страшный и может пойти на что угодно. Теперь западные элиты понимают, что путин - это пустое место, и теперь им страшно от того, что пустое место не может руководить тысячами боеголовок и сотнями ядерных объектов.

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Выход предлагается достаточно логичный, который заключается в следующих шагах:

а) создание exit strategy для региональных элит, которые возьмут на себя ответственность за стабильность, которая будет поддержана западными элитами, когда федеральный центр погрузится в кровь и тьму;

б) создание мощных сил оперативного реагирования под эгидой ООН, чтобы обеспечить взятие под контроль десятков ключевых ядерных объектов на территории РФ, когда факт потери управляемости федеральным центром станет неоспоримым.

То есть, федеральная власть в регионах продолжает существовать конституционно, в тот момент, как силовую поддержку обеспечивают силы оперативного реагирования, захватывая контроль над ядерными объектами. Опять-таки, при поддержке местных региональных элит.

Дальше - в зависимости от событий в федеральном центре и переучреждении федерации.