Еврокомиссия предоставит отчет о выполнении Украиной семи шагов для вступления в ЕС: названа дата

Украина продолжает реализовывать свои обязательства для старта переговоров относительно вступления в Европейский Союз. В начале ноября Европейская Комиссия опубликует отчет, в котором изложит оценку выполнения нашей страной семи пунктов на пути к членству в блоке.

Дата отчета уже определена, это произойдет 8 ноября. Об этом сообщила Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины в эфире телемарафона в четверг, 19 октября.

Министр отметила, что выводы ЕК будут касается не только нашего государства, но также и Грузии, Молдовы и стран Западных Балкан, которые также претендуют на членство в Европейском Союзе.

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По словам Стефанишиной, Киев показал максимальную концентрацию и большой прогресс в реализации своих обязательств относительно переговоров о вступлении в блок. Министр уверена, что основание для начала переговорного процесса уже сформировано.

"В дальнейшем самая важная работа будет проходить в столицах стран-членов ЕС, которые должны единогласно принять решение о старте переговорного процесса", – отметила она.

Ранее издание Bloomberg писало, что ЕК готовится рекомендовать ЕС начать переговоры с Украиной по поводу ее членства в союзе. После этого Киев начнет процедуру завершения реформ и приведения своего законодательства в соответствие с законодательством Европейского Союза. Это затронет более чем 30 сфер.

6 октября глава украинского государства Владимир Зеленский сказал, что страна выполнила практически все рекомендации Еврокомиссии по вступлению в ЕС. Он сказал, что очень важно, чтобы переговоры по членству начались уже в этом году.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Европейского совета Шарль Мишель предположил, что Украина может стать членом Европейского Союза в 2030 году. Это произойдет в том случае, если обе стороны выполнят поставленные им условия.

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