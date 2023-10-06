'Остался один шаг': Зеленский заверил, что Украина выполнила почти все рекомендации Еврокомиссии по вступлению в ЕС

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнила почти все рекомендации Еврокомиссии по вступлению в Европейский Союз. Он отметил важность начала переговоров по членству уже в этом году.

Такое заявление он сделал во время вечернего видеообращения. Соответствующее видео опубликовал офис президента.

"Плодотворно сотрудничаем и с Европейским Союзом. Для нас со всех взглядов важно начать уже в этом году переговоры по членству в ЕС. Украина почти выполнила соответствующие семь рекомендаций Еврокомиссии, и с нашей стороны все будет готово", – сказал Зеленский.

Он добавил, что сейчас остался один шаг от Верховной Рады Украины и, по словам главы государства, принципиально, чтобы депутаты этот шаг сделали.

Видео дня

Президент подчеркнул, что Европейский Союз для Украины – это не только экономическая безопасность и мощный вклад в решение геополитической стабильности.

"Это еще и мотивация. Мотивация для нас, для наших воинов, для всего нашего народа. Мотивация бороться, быть устойчивыми, пройти эту зиму и достигать наших национальных целей, несмотря на любой российский террор", – резюмировал он.

Напомним, президент Европейского совета Шарль Мишель предположил, что Украина может стать членом Европейского Союза (ЕС) до 2030 года. Это произойдет в том случае, если обе стороны выполнят поставленные перед ними условия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Европейского парламента Роберта Мецола высказала мнение о необходимости изменения структуры Европейского Союза с целью подготовки к предстоящим волнам расширения. Она также предлагает начать официальные диалоги о возможности вступления Украины в ЕС до наступления Рождества этого года.

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