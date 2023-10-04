Украина может стать членом ЕС в 2030 году: Мишель назвал условия

Президент Европейского совета Шарль Мишель предположил, что Украина может стать членом Европейского Союза (ЕС) в 2030 году. Это произойдет в том случае, если обе стороны выполнят поставленные перед ними условия.

Об этом сообщает издание Spiegel. "Украина может присоединиться к Евросоюзу в 2030 году, если обе стороны проделают свою домашнюю работу", – отметил Мишель.

Он уточнил, что речь идет о реформах, борьбе с коррупцией и обновлении законодательства.

"Украина и другие страны-кандидаты должны провести реформы, бороться с коррупцией и выполнить требования по модернизации законодательства. ЕС необходимо четко понимать, чего мы хотим достичь вместе, какие наши приоритеты и на что мы хотим тратить деньги. И нам необходимо ускорить процессы принятия решений ", – сказал президент Евросовета.

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Шарль Мишель также добавил, что подготовка к вступлению в Союз не будет легкой, однако времени терять уже нельзя.

"Процветающая и безопасная Украина – в наших интересах. Их сопротивление России показало, что Украина принадлежит ЕС. И скоро, а не когда-то. В свою очередь, ЕС также докажет, что способен на геополитические действия", – резюмировал глава Европейского совета.

Следует отметить, что Евросоюз намерен официально объявить о начале переговоров по евроинтеграции Украины до декабря. Дипломаты заявили, что война России не помешает Брюсселю и Киеву начать этот процесс.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Европейского парламента Роберта Мецола высказала мнение о необходимости изменения структуры Европейского Союза с целью подготовки к предстоящим волнам расширения. Она также предлагает начать официальные диалоги о возможности вступления Украины в ЕС до наступления Рождества этого года.

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