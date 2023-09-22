Еврокомиссия готовит решение по переговорам с Украиной о вступлении в ЕС: в Bloomberg назвали сроки

Еврокомиссия готовится рекомендовать ЕС начать переговоры с Украиной по поводу ее членства в союзе. Ожидается, что это произойдет уже в октябре.

Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается: после того, как рекомендация будет дана, лидеры Евросоюза должны будут ее подписать. Это может произойти в декабре 2023 года.

"Исполнительный орган Европейского Союза готовится рекомендовать Украине всерьез начать переговоры о членстве. Ожидается, что Европейская комиссия порекомендует начать процесс присоединения в следующем месяце", – говорится в сообщении.

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После этого Украина, отмечается, начнет длительную процедуру завершения реформ и приведения своего законодательства в соответствие с законодательством ЕС. Это, подчеркивается, затронет более чем 30 сфер – в частности:

верховенство права;

экономику.

Кроме того, вместе с рекомендацией Еврокомиссия может выставить Украине требование усилить работу по некоторым направлениям. В частности, борьбе с коррупцией.

Быстрого принятия в ЕС не будет

Впрочем, отмечается, ожидать быстрого принятия Украины в ЕС не стоит. Не исключено, что оно может занять около 10 лет.

"Не существует пути для ускорения выполнения сложных критериев членства, которые обычно могут длиться более десяти лет. На данный момент Хорватия последняя присоединилась к блоку, и этот процесс занял 10 лет", – говорится в материале.

Испытание для Евросоюза

Для самого же Евросоюза, отмечается, вступление Украины станет "важнейшим испытанием". В частности, в разрезе способности принимать новых членов как таковой.

Тем не менее, в расширении ЕС на восток, подчеркивается, заинтересован сам союз. Поскольку ему важно "оставить восточноевропейские страны в своей орбите и не позволить им попасть под влияние России или Китая".

Украина создала новую динамику в ЕС



Со своей стороны высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, комментируя возможность членства Украины в Евросоюзе, отметил: это может освежить его. В частности, вывести союз из. т.н. "сонной сиесты" относительно своего расширения, передает The Guardian.

"В течение многих лет существовал своеобразный тупик, и ничего не происходило. Украина создала новую динамику", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Австрия выступает против того, чтобы Украина стала членом Европейского Союза по ускоренной процедуре. Там считают, что она не может присоединиться к ЕС раньше, чем страны Западных Балкан, ранее ставшие кандидатами на членство.

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