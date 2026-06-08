Еврокомиссар Марта Кос посетила место удара России на Лукьяновке. Видео

8 июня европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос посетила места российских обстрелов в Киеве. Это дом на улице Дегтяревской в Шевченковском районе, куда 24 мая попала ракета Х-101, а также Лукьяновка, где удары агрессора повредили рынок, жилые дома и станцию метро.

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Эти места политику показал вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба. Пресс-служба его ведомства сообщила, что Кос и Кулеба обсудили механизмы поддержки граждан и необходимость дальнейшего восстановления украинской инфраструктуры.

Как отреагировала Марта Кос

На своей странице в X (Twitter) еврокомиссар отметила, что снова стала свидетелем ужасных разрушений, которые Россия наносит Украине.

Она подчеркнула, что эти атаки "являются не чем иным, как государственным террором РФ". "Я также возложила цветы в память о людях, чьи жизни разрушаются бессмысленной войной Москвы", – сообщила политик.

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"Чем ближе Украина подходит к ЕС, тем более отчаянной становится Россия. А с этим отчаянием приходит больше угроз, больше ракет и больше атак.

Я хочу четко заявить, что поддержка Европы не пошатнется. Украина должна быть в ЕС", – подытожила она.

Напомним, что пятиэтажка на улице Дегтяревской подверглась масштабным разрушениям из-за попадания российской Х-101. В тот день вражеская атака унесла жизни трех человек, более 90 получили ранения.

"По торговому центру возле метро "Лукьяновская", где мы находимся, враг выпустил около 6 ракет – одна за другой. Одна ракета попала в торговый центр "Квадрат", другая – в рынок. Российский удар разрушил здания, но не разрушил традицию, горожане считают рынок символом стойкости столицы. Уже на следующий день сюда вышли продавцы, открылись кафе и другие заведения", – рассказал Алексей Кулеба Марти Кос.

Сейчас Шевченковский район остается одним из наиболее пострадавших в столице – после обстрела 24 мая этого года жители подали более 720 заявок на компенсацию за поврежденное жилье через программу "еВідновлення".

Что еще обсудили еврокомиссар и министр

Кроме восстановления инфраструктуры, стороны говорили об особенностях проведения реформы железнодорожной отрасли, привлечения финансирования на проекты по международной технической помощи, на транспортный сектор и Ukraine Transport Support Fund в частности.

Еще одной темой было создание стратегической платформы Recovery Task Force, площадки для сотрудничества правительств, международных экспертов, урбанистов и инвесторов для формирования долгосрочного видения развития Украины.

"Восстановление Украины может стать самым амбициозным проектом трансформации в Европе. Мы строим новые системы фактически с нуля, и важно, чтобы они были эффективными с самого начала. Мы приглашаем Европейскую Комиссию стать ключевым партнером в этом процессе", – сказал Кулеба.

Как писал OBOZ.UA, Марта Кос заявила, что двусторонние вопросы между отдельными государствами не должны мешать расширению Европейского Союза, и это касается, в частности, Украины. Она заверила, что еврокомиссия может помочь в примирении сторон.

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