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Еврокомиссар Марта Кос посетила место удара России на Лукьяновке. Видео

Дарья Дурова
Новости политики
4 минуты
114
Еврокомиссар Марта Кос посетила место удара России на Лукьяновке. Видео
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8 июня европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос посетила места российских обстрелов в Киеве. Это дом на улице Дегтяревской в Шевченковском районе, куда 24 мая попала ракета Х-101, а также Лукьяновка, где удары агрессора повредили рынок, жилые дома и станцию метро.

Эти места политику показал вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба. Пресс-служба его ведомства сообщила, что Кос и Кулеба обсудили механизмы поддержки граждан и необходимость дальнейшего восстановления украинской инфраструктуры.

Как отреагировала Марта Кос

На своей странице в X (Twitter) еврокомиссар отметила, что снова стала свидетелем ужасных разрушений, которые Россия наносит Украине.

Она подчеркнула, что эти атаки "являются не чем иным, как государственным террором РФ". "Я также возложила цветы в память о людях, чьи жизни разрушаются бессмысленной войной Москвы", – сообщила политик.

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"Чем ближе Украина подходит к ЕС, тем более отчаянной становится Россия. А с этим отчаянием приходит больше угроз, больше ракет и больше атак.

Я хочу четко заявить, что поддержка Европы не пошатнется. Украина должна быть в ЕС", – подытожила она.

Еврокомиссар Марта Кос посетила место удара России на Лукьяновке. Видео
Еврокомиссар Марта Кос посетила место удара России на Лукьяновке. Видео

Напомним, что пятиэтажка на улице Дегтяревской подверглась масштабным разрушениям из-за попадания российской Х-101. В тот день вражеская атака унесла жизни трех человек, более 90 получили ранения.

"По торговому центру возле метро "Лукьяновская", где мы находимся, враг выпустил около 6 ракет – одна за другой. Одна ракета попала в торговый центр "Квадрат", другая – в рынок. Российский удар разрушил здания, но не разрушил традицию, горожане считают рынок символом стойкости столицы. Уже на следующий день сюда вышли продавцы, открылись кафе и другие заведения", – рассказал Алексей Кулеба Марти Кос.

Сейчас Шевченковский район остается одним из наиболее пострадавших в столице – после обстрела 24 мая этого года жители подали более 720 заявок на компенсацию за поврежденное жилье через программу "еВідновлення".

Еврокомиссар Марта Кос посетила место удара России на Лукьяновке. Видео
Еврокомиссар Марта Кос посетила место удара России на Лукьяновке. Видео

Что еще обсудили еврокомиссар и министр

Кроме восстановления инфраструктуры, стороны говорили об особенностях проведения реформы железнодорожной отрасли, привлечения финансирования на проекты по международной технической помощи, на транспортный сектор и Ukraine Transport Support Fund в частности.

Еще одной темой было создание стратегической платформы Recovery Task Force, площадки для сотрудничества правительств, международных экспертов, урбанистов и инвесторов для формирования долгосрочного видения развития Украины.

"Восстановление Украины может стать самым амбициозным проектом трансформации в Европе. Мы строим новые системы фактически с нуля, и важно, чтобы они были эффективными с самого начала. Мы приглашаем Европейскую Комиссию стать ключевым партнером в этом процессе", – сказал Кулеба.

Еврокомиссар Марта Кос посетила место удара России на Лукьяновке. Видео
Еврокомиссар Марта Кос посетила место удара России на Лукьяновке. Видео
Еврокомиссар Марта Кос посетила место удара России на Лукьяновке. Видео
Еврокомиссар Марта Кос посетила место удара России на Лукьяновке. Видео

Как писал OBOZ.UA, Марта Кос заявила, что двусторонние вопросы между отдельными государствами не должны мешать расширению Европейского Союза, и это касается, в частности, Украины. Она заверила, что еврокомиссия может помочь в примирении сторон.

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Редакционная политика