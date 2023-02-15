''Этот год был самым сложным в истории независимой Украины'': Зеленский высказался о годовщине войны с РФ. Видео

Год полномасштабной войны с Россией стал самым тяжелым в истории независимой Украины. Украинцы всегда будут помнить о защитниках страны и всех, кто остается ее друзьями.

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Об этом 15 февраля заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга, передает корреспондент OBOZREVATEL. "Я думаю, этот год – год самый сложный, который был в истории независимой Украины. И я действительно в это верю, что дальше, впереди еще будут испытания нашего народа в крепости нашего государства", – сказал он (видео размещено внизу новости).

Зеленский также назвал войну самым сложным периодом в жизни украинцев. Он убежден, что страна никогда не забудет о своих героях.

"В этот момент важно не забыть обо всех тех, кто сегодня стоит и защищает наши границы, наших людей, наших воинов и всех тех, кто являются нашими друзьями, которые были с нами все это время. Никого не забудем", – заверил глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал России "большие события" в ООН в годовщину масштабного вторжения. По его словам, страна-агрессор запомнит их навсегда.

Тем временем в РФ накануне годовщины вторжения хотят собрать заседание Госдумы и Совет Федерации. Кроме того, планируется провоенный митинг-концерт в "Лужниках" с участием президента Владимира Путина.