Кулеба пообещал РФ ''большие события'' в ООН на годовщину вторжения: о чем может идти речь

На годовщину российского вторжения в Украину – 23 и 24 февраля в Организации Объединенных наций и во всем мире пройдут "большие события" об агрессии РФ. Государство-террорист запомнит их навсегда.

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Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он также ответил на вопрос о возможности исключения РФ из Совбеза ООН, отметив, что этот процесс затянется.

"Скажу так: Россия запомнит, как мир отметит годовщину ее полномасштабной агрессии против Украины. Но 23 и 24 февраля в Нью-Йорке пройдут крупные события и по сути, эти два дня будут посвящены исключительно агрессии России против нашего государства и будущей победе Украины. События будут не только в Нью-Йорке. Весь мир в эти дни будет работать в правильном направлении. Будет много важных политических сигналов, будут решения по санкциям, по оружию, будут символы единства, и это будет происходить на всех уровнях", – сказал Кулеба.

По его словам, во многих столицах мира состоятся разные события, которые пришлют четкий сигнал Путину.

"Если ты играешь в войну на истощение, и думаешь, что время на твоей стороне, ты очень ошибаешься, потому что единство с Украиной растет, и в этой войне ты проигрываешь… К 24 февраля будут новые санкции. Они будут объявлены в разных странах и институциях. Это тоже будет частью этого сигнала", – заявил дипломат.

Как пишет Associated Press, украинские партнеры уже распространили предлагаемую резолюцию для принятия Генеральной Ассамблеей ООН. В документе под названием "Принципы, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине" подчеркивается необходимость мира, обеспечивающего суверенитет, независимость, единства и территориальной целостности Украины.

Отмечается, что резолюция шире и менее детализирована, чем мирный план из 10 пунктов президента Украины Владимира Зеленского.

Также в документе говорится, что все государства-члены ООН должны воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства и должны разрешать споры мирным путем. А международные организации должны удвоить поддержку дипломатических усилий по достижению мира на этих условиях.

В резолюции сказано, что Россия должна немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы от международно признанных границ Украины и , что никакая территория, захваченная с помощью угрозы или применения силы, не будет считаться законной.

Кроме того, проект требует обращения со всеми военнопленными, задержанными и интернированными в соответствии с Женевскими конвенциями и призывает к полному обмену.

Пресс-секретарь Генеральной Ассамблеи Паулина Кубяк заявила, что экстренная сессия Генеральной Ассамблеи по Украине начнется во второй половине дня 22 февраля. Ожидается, что десятки выступлений продлятся большую часть 23 февраля, а голосование пройдет позже в тот же день.

В то же время, постоянный представитель Мальты при ООН, председательствующей в феврале в Совбезе, Ванесса Фрейзер отметила, что Совбез ООН 24 февраля проведет дебаты, посвященные войне в Украине. По ее словам, пока неизвестен уровень представительства стран на Совбезе, как и список выступающих.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что не видит перспективы переговоров Украины и РФ в ближайшее время. Однако он выразил надежду, что в 2023 году военные действия закончатся.

Также OBOZREVATEL писал, что Министерство иностранных дел Украины разработало детальную аргументированную позицию о не легитимности пребывания России в Совбезе ООН и организации в целом и работает над исключением страны-агрессора. Украинские дипломаты уже провели работу более чем в двух десятках стран с целью привлечения их к участию в этот процесс.

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