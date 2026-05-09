'Это я попросил': Трамп похвастался, что именно он предложил трехдневное прекращение огня между Россией и Украиной. Видео

Президент США Дональд Трамп заявил, что именно благодаря его усилиям удалось достичь прекращения огня между Украиной и Россией на период с 9 по 11 мая. Также он допустил возможность более длительного перемирия.

Кроме того, американский президент не против отправить делегацию США в Москву для возобновления переговоров о мире. Об этом Трамп заявил в комментарии журналистам возле Белого дома, сообщает Fox News.

Перерыв в убийствах людей

По словам президента Соединенных Штатов, он просил диктатор России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского согласиться на кратковременное прекращение огня.

"Это я попросил, и президент Путин согласился, Зеленский согласился, оба без колебаний. И у нас есть небольшой промежуток времени, когда они не будут убивать людей, это очень хорошо", – сказал президент США.

На вопрос о пролонгации перемирия после 11 мая Трамп ответил, что "все может произойти". Также американский президент высказался за то, чтобы война между Украиной и Россией прекратилась окончательно.

"Я бы очень хотел увидеть конец войны между Россией и Украиной. В прошлом месяце погибло 25 тыс. молодых солдат. В среднем это от 25 до 30 тыс. человек ежемесячно. Это ужасная война", – заявил Трамп.

Переговоры в Москве

Также президент США заявил о готовности направить американскую делегацию в Москву для переговоров по завершению войны в Украине. При этом он подчеркнул, что американцы будут вести переговоры в российской столице если сочтут, что это принесет результат.

"Я бы пошел на это, если бы думал, что это поможет. Я бы сделал это", – сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов о возможности отправки американских переговорщиков в Россию.

Как сообщал OBOZ.UA, Кремль отменил аккредитацию иностранных журналистов на освещение военного парада 9 мая в Москве. Решение стало неожиданным для ряда международных медиа, которые уже получили официальный допуск.

Также стало известно, что Китай не будет отправлять отдельную правительственную делегацию в Москву на празднование 9 мая. На мероприятиях ко "Дню победы" Поднебесную будут представлять только сотрудники китайского посольства в России.

