В Киеве без тепла в результате атаки РФ осталось более 5,6 тыс. домов, – Кличко

В Киеве во вторник, 20 января, из-за очередной российской атаки без теплаосталось более 5,6 тысяч многоэтажек. Кроме того, левый берег города в результате обстрела пока без водоснабжения.

Видео дня

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Специалисты уже начали восстановительные работы.

Дома без отопления и воды

"После этой атаки на столицу без тепла 5635 многоэтажек. Почти 80 процентов из них – дома, куда возвращали теплоснабжение с 9 января", – сообщил Кличко.

Мэр добавил, что по состоянию на вечер понедельника, 19 января, из 6 тысяч домов – 16 оставались без тепла в результате повреждений врагом критической инфраструктуры 9 января. Левый берег в результате сегодняшней атаки пока без водоснабжения.

"Коммунальщики и энергетики работают, чтобы восстановить подачу тепла, воды и электричества в дома киевлян", – резюмировал Кличко.

Что предшествовало

В Киеве в результате российской ночной атаки с 19 на 20 января зафиксированы повреждения на левом берегу города. К сожалению, взрывной волной травмирована женщина.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 20 января страна-агрессор РФ нанесла очередной удар по Киевской области. В области работали силы ПВО, однако, к сожалению, есть погибший, зафиксированы повреждения.

