'Это вопрос жизни и смерти каждый день': Рютте объяснил Европарламенту, почему Украина стала сбивать меньше российских ракет

Украинская ПВО начала сбивать меньше российских ракет из-за недостатка ракет-перехватчиков. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время заседания оборонного комитета Европейского парламента 26 января в Брюсселе.

Рютте призвал евродепутатов давить на свои правительства, чтобы они поставляли свои запасы Украине. Он назвал два пути увеличения поставок.

"Каждую ночь по Киеву, Львову, Харькову и другим крупным городам выпускают от 20 до 50 ракет и сотни дронов. Уровень перехвата снизился, потому что некоторые системы NASAMS не имеют достаточно перехватчиков, а системам Patriot постоянно нужны ракеты", – заявил Рютте.

Генсек НАТО отметил, что некоторые страны-члены Альянса имеют большие запасы перехватчиков, и значительная часть этого вооружения должна перейти Украине, поскольку именно это сейчас является приоритетом.

"Есть два пути – "пакеты" из США (по программе PURL – Ред.) и использование национальных запасов. Я постоянно работаю с вашими лидерами. Прошу вас, как парламентариев, помочь оказать давление на правительства. Есть страны, которые имеют большие запасы перехватчиков. Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО подтвердил, что значительная часть этого вооружения должна перейти Украине, потому что это сейчас приоритет", – подчеркнул Рютте.

Он отметил, что некоторые страны уже начали поставки ракет-перехватчиков в Украину, это уже делают Норвегия, Канада, Турция и другие.

"Но нужно больше, ведь это вопрос жизни и смерти ежедневно", – подчеркнул Рютте.

В то же время генсек НАТО призвал Европу обеспечить максимальную гибкость для Украины в закупках вооружений через кредитный пакет на 90 миллиардов евро и не накладывать ограничения на закупку американского вооружения.

Он подчеркнул, что ЕС должен держать в центре внимания прежде всего военные потребности Украины.

"Европа сейчас развивает собственную оборонную промышленность, и это чрезвычайно важно, но на данный момент она не может обеспечить даже близко того объема, который Украине нужен для защиты сегодня и сдерживания завтра. Поэтому, продвигая этот кредит, я прошу вас держать в центре внимания прежде всего потребности Украины", – заявил Рютте.

Рютте в Давосе призвал обеспечить Киев необходимыми средствами ПВО

На экономическом форуме в Давосе генсек Альянса Марк Рютте отметил, что с началом холодов Россия усилила атаки по энергетической инфраструктуре Украины. В связи с этим НАТО должно обеспечить Киев необходимыми средствами противовоздушной обороны.

"Мирные переговоры – это прекрасно, но мира не будет завтра. Украинцам нужны эти перехватчики завтра. США готовы предоставить столько военной поддержки, сколько нужно, в частности эти перехватчики, за которые платят европейцы и канадцы. Мы должны поддерживать этот поток, обеспечить его продолжение и убедиться, что мы не теряем из виду этот главный вопрос", – заявил Рютте.

Напомним, 15 января Владимир Зеленский провел разговор с Марком Рютте относительно российских обстрелов Украины и насущных потребностей для усиления противовоздушной обороны. Глава государства сообщил о последствиях ударов по энергетике и обсудил возможности закупки ракет для ПВО в рамках программы PURL.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия готовит новые удары по энергетике, есть риск атак на объекты, обслуживающие АЭС. Украина призвала государства-участники ОБСЕ усилить давление на страну-агрессора и ускорить поставки ракет в ПВО.

