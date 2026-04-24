'Это вопрос справедливости': Дуда заявил, что Украина заслуживает четкий путь к членству в НАТО

Украина заслуживает четкие гарантии безопасности от НАТО по пути к полноправному членству в Альянсе. Вместе с тем долгосрочная поддержка украинской армии является ключевой задачей партнеров.

Ведь именно они должны обеспечить наше государство всеми необходимыми военными средствами для установления справедливого и долговременного мира. Об этом на Киевском форуме по безопасности заявил бывший президент Польши Анджей Дуда

"Безопасность Украины – это безопасность Польши, а безопасность Польши – это безопасность всего трансатлантического сообщества. Мы были и остаемся абсолютно убежденными, что российская агрессия должна быть остановлена, а российские имперские стремления – исчезнуть", – подчеркнул он.

Союзники должны гарантировать Украине долгосрочную поддержку

Дуда считает, что всесторонняя поддержка украинских защитников является главной и самой срочной задачей для союзников. На этом фоне экс-президент Польши призвал мыслить стратегически, выходить за пределы текущей ситуации на фронте и формировать долгосрочную помощь Украине как минимум на следующие 10 лет.

"Украина принадлежит к Европейскому Союзу, пока не формально, в духовном смысле, но полноправное членство Украины в ЕС – это не вопрос благотворительности. Это вопрос справедливости и стратегической необходимости. Украина также заслуживает четкие и надежные гарантии безопасности от НАТО с четким путем к полноценному членству", – подчеркнул Дуда.

Бывший польский лидер подчеркнул необходимость и в дальнейшем обеспечивать Украину военной помощью, которая нужна для достижения справедливого мира и восстановления территориальной целостности в пределах международно признанных границ.

Напомним, Анджей Дуда 23 апреля прибыл с визитом в Украину, чтобы выступить на 18-м Киевском форуме по безопасности, который объединил дипломатов, представителей НАТО и ведущих экспертов по вопросам обороны для координации международной солидарности с Украиной и решения насущных проблем энергетической и ядерной безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 апреля, во время встречи лидеров ЕС, Зеленский обратился к участникам заседания глав государств и правительств Европейского Союза и заявил о стремлении Украины ускорить вступление в ЕС. Он отметил необходимость определить четкую дату начала этого процесса.

