"Это война Байдена": Трамп отказался сказать, у кого лучшие карты в переговорах

Президент США Дональд Трамп во время переговоров с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что не готов комментировать, у какой из сторон войны России против Украины "лучшие карты". Он также в очередной раз повторил, что это война 46-го президента США Джо Байдена.

Такое заявление Трамп сделал в понедельник, 18 августа, в Овальном кабинете. Об этом сообщает корреспондент OBOZ.UA.

Что сказал Трамп

Так, на вопрос, у какой из сторон войны РФ против Украины "лучшие карты", американский лидер отказался отвечать.

"Я не хочу этого говорить... Это не моя война, это война Байдена. И многие люди хотят, чтобы эта война завершилась, ведь мы знаем, какими большими являются страдания", – заявил он.

Что предшествовало

Вопрос о картах возник, поскольку в феврале во время острой дискуссии в Белом доме Трамп отмечал, что у Украины "нет карт" против России.

В то же время после подписания ресурсного соглашения между Вашингтоном и Киевом министр финансов США Скотт Бессент заявил, что именно Трамп "раздал роял-флеш" Украине этим документом, имея в виду существенное усиление позиций Киева в войне.

18 августа в Вашингтоне состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Сначала лидеры выступили с совместными заявлениями для прессы, после чего продолжили переговоры за закрытыми дверями. США продолжат поддерживать Украину, несмотря ни на что. OBOZ.UA собрал основные тезисы.

18 августа Зеленский прибыл с официальным визитом в Вашингтон, США, где он встретится с американским коллегой Дональдом Трампом, чтобы обсудить вопросы, касающиеся завершения войны. Гарант подчеркнул, что Украина и ее партнеры одинаково хотят быстро и надежно закончить эту войну. В то же время он подчеркнул, что мир должен быть длительным.

В пятницу, 15 августа, Трамп провел саммит с российским диктатором Путиным в Анкоридже на Аляске и заявил о "значительном прогрессе" от трехчасовых переговоров. И хотя никакого соглашения не было достигнуто, он указал, что теперь "все зависит от Зеленского". Также президент США пообещал позвонить украинскому лидеру.

Утром 16 августа Зеленский провел телефонный разговор с Трампом. Впоследствии к нему присоединились европейские лидеры, диалог длился полтора часа. Президент Украины подчеркнул, что все детали по завершению войны, в которой Россия убивает украинцев, он собирается обсудить с Трампом в Вашингтоне 18 августа.

