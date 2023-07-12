'Это уже украинское оружие': в Минобороны ФРГ заверили, что немецкого оружия в Украине нет. Видео

В министерстве обороны Германии заявили, что в Украине нет немецкого оружия. В ведомстве уточнили, что на территории нашего государства есть только украинское оружие немецкого происхождения.

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Соответствующее заявление озвучил представитель министерства обороны ФРГ полковник Арне Коллац. Видео опубликовали Telegram-каналы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

На замечание журналиста, что в Украине, например, есть немецкие танки, военный акцентировал: "Это украинские танки. Мы дали их Украине и она несет за них ответственность".

Напомним, что Германия анонсировала большой пакет военной помощи для Украины на сумму около 700 млн евро. В него войдут два ЗРК Patriot, 40 БМП Marder, 25 танков Leopard 1А5, а также артиллерия, боеприпасы, дроны. В настоящее время вооружение готовится и будет доставлено "так быстро, насколько это возможно".

В то же время министр обороны ФРГ Борис Писториус отверг идею передачи Киеву дальнобойных ракет по примеру Великобритании и Франции.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ВСУ продвигаются очень четко, а украинское контрнаступление хорошо спланировано и правильно. Он отметил, что не ожидал от Украины таких успехов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее Писториус сообщил, что Украина получит от Германии и Дании десятки боевых танков Leopard 1A5. Они поступят в нашу страну в ближайшие недели в рамках военной помощи;

– в то же время Шольц заявил, что Германия выступает против того, чтобы ее оружие, переданное Украине, наносило удары по территории РФ. При этом ФРГ продолжит поддержку Сил обороны Украины.

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