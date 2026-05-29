'Это станет концом Лукашенко': Келлог прокомментировал возможное нападение Беларуси на Украину. Видео

Бывший спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что возможное нападение Беларуси на Украину станет катастрофой для Лукашенко. Такое заявление он сделал во время форума по безопасности в Одессе.

Видео дня

Кэллог выступил на Third Black Sea Security Forum 2026, который стартовал в Одессе 29 мая и продлится несколько дней. Во время дискуссии он вспомнил свои переговоры с Лукашенко и прокомментировал вероятность прямого втягивания Беларуси в войну.

Разговор о Минске

По словам Келлога, он лично встречался с Лукашенко во время обсуждения политической позиции Беларуси. Генерал отметил, что белорусский лидер остается приближенным к российскому диктатору Путину, однако решение о нападении на Украину может иметь для него серьезные последствия.

"Мы встречались с Лукашенко, когда определяли политическую позицию. И Лукашенко действительно приближен к Путину, но если он примет решение напасть на Украину, то это будет катастрофой для него", – сказал Келлог во время форума.

Он также добавил, что в случае такого сценария "это станет последним днем Лукашенко". Эта фраза прозвучала во время открытой дискуссии на мероприятии по безопасности в Одессе.

Напомним, накануне командующий СБС Вооруженных Сил Роберт "Мадьяр" Бровди заявил, что украинские воины готовы не только к ответу на последние российские угрозы относительно новых воздушных ударов, но и к попытке белорусского режима вступить в войну на стороне России. В частности, у Сил беспилотных систем ВСУ определены первые 500 стратегических целей на территории соседней республики.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия рассматривает возможность новых атак на северные регионы Украины – из Беларуси и Брянской области РФ. В ответ Киев уже усиливает оборону и готовит превентивные шаги в отношении потенциальных угроз.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!