'Это справедливо': Офис президента хотят реформировать, пригласив на работу ветеранов войны

В Офисе президента Украины планируют реформу, в рамках которой существенную часть работников будут составлять ветераны боевых действий и военнослужащие с подтвержденным боевым опытом. Инициатива принадлежит руководителю ОП Андрею Ермаку и уже получила поддержку президента Владимира Зеленского.

Ветераны будут работать на всех уровнях и во всех департаментах Офиса без исключения. Об этом Ермак сообщил в своем Telegram-канале.

Реформа Офиса президента

"Мы внедряем кое-что важное. Речь о людях, которые прошли фронт. Они знают, что такое дисциплина, ответственность и братство. А главное – неравнодушие. Не все из них – кадровые военные, многие добровольцы ушли из цивилки. Некоторые работали в успешных компаниях. И государство должно быть им благодарно. Сегодня я предложил Президенту Украины реформировать ОП", – отметил Ермак.

По его словам, идея заключается в том, чтобы существенное количество работников Офиса составляли военнослужащие с подтвержденным боевым опытом полномасштабной войны или ветераны боевых действий. Речь о работниках всех уровней. Во всех департаментах без исключения.

Президент Владимир Зеленский поддержал эту идею.

"Это справедливо. Потому что именно эти люди – мерило чести, морали и преданности Украине. Я хорошо знаю, как меняется темп, когда рядом люди прошедшие войну. Они не ищут оправданий, они ищут решения как достичь результата", – отметил глава ОПУ.

В качестве примера Ермак привел своего заместителя, полковника Павла Палису, который ранее командовал 93-й отдельной механизированной бригадой "Холодный Яр". На войне он отвечал за жизнь подчиненных и успешность боевых операций. Теперь в Офисе он демонстрирует ту же скорость, честность и принципиальность.

"Для него это означает оставаться верным себе и стране. Именно такая культура должна распространяться на всю государственную службу в будущем. И это пример не только для государства. Бизнес, ИТ, культура - тоже должны брать ветеранов в команды. Это делает систему сильнее и справедливее. С уважением и благодарностью", – резюмировал Ермак.

Как сообщал OBOZ.UA, официальный Киев готовит военную компоненту гарантий безопасности для Украины. Над этим уже началась активная работа. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак добавил, что сразу после возвращения из Вашингтона провел первый и очень длительный координационный разговор с советниками по нацбезопасности, которые представляют Германию, Италию, Францию, Великобританию, Финляндию, а также ЕС и НАТО.

