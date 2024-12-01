'Это сообщение Трампу': Кулеба объяснил заявления Зеленского о дипломочном выходе из войны

Тот факт, что новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет назначить на должность спецпредставителя по Украине Джозефа Кита Келлога, "успокоил Киев". Именно поэтому в последних своих речах и интервью президент Украины Владимир Зеленский рассказывает о возможности дипломатического выхода из войны. Таким образом украинский лидер дает сигнал Трампу, что может сотрудничать с Келлогом.

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Так для Politico объяснил заявления Зеленского бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он также отметил, что ни Зеленский, ни российский диктатор Владимир Путин не заинтересованы в "быстром решении вопроса прекращения войны".

"Послушайте последние интервью Зеленского, в которых он говорит, что нужно искать дипломатические решения и мы должны вернуть Крым дипломатическим путем, что мы не настолько сильны, чтобы восстановить наши границы 1991 года. Это все сообщения для Трампа", – цитирует издание слова Кулебы. .

По его словам, главарь Кремля лжет, когда говорит, что готов к переговорам.

Кулеба также добавляет, что условия возможных переговоров с Украиной, озвученные российским диктатором, противоречат тем условиям, которые "сторонник мира через силу Кит Келлог" должен выдвинуть России.

Как сообщал OBOZ.UA, речь идет о том, что Россия должна предоставить надежные гарантии безопасности Украины, которые не только обеспечат мир, но и будут предотвращать вторжение РФ в Украину в будущем.

"Короче говоря, Келлог именно тот, с кем президент Украины Зеленский и его окружение могут работать. Лидер Украины ловко адаптируется к изменению политики в Вашингтоне, демонстрируя готовность сесть за стол переговоров", – отмечает Politico.

Однако "украинский лидер четко дал понять, что хочет работать с Трампом один на один", говорит издание и добавляет, что в своих речах о "дипломачном выходе из войны" Зеленский в глазах Трампа и Келлога уже переиграл Путина, который на "дипломатические усилия" новой администрации президента США не согласится.

Ранее Келлог заявил, что будет работать над обеспечением мира в силу российско-украинской войны, при этом учитывая интересы США.

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