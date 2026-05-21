'Это сигнал': в Кремле прокомментировали ядерные учения в Беларуси

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал совместные российско-белорусские учения по боевому применению ядерного оружия. Он сказал, что любые учения являются сигналом для Европы и НАТО.

Об этом отметил Дмитрий Песков на брифинге. О начале масштабных тренировок воинских частей по применению ядерного потенциала Беларусь объявила 18 мая.

"Любые учения являются частью военного строительства, и любые учения являются сигналом", – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, являются ли совместные ядерные учения России и Беларуси сигналом для Европы и НАТО.

Также он сообщил, что у президента России Путина 21 мая запланировано совместное российско-белорусское мероприятие на высшем уровне.

18 мая в Беларуси начались у чения по боевому применению ядерного оружия с участием ракетных войск и авиации. Тренировки проводятся в рамках повышения готовности вооруженных сил к использованию современных средств поражения. К участию привлечены подразделения ракетных войск и военной авиации, которые отрабатывают вопросы боевого применения ядерного оружия, а также его обеспечения.

Во время учений во взаимодействии с российской стороной планируется отработка вопросов доставки ядерных боеприпасов и их подготовки к применению. Это свидетельствует о координации действий в рамках военного сотрудничества между двумя странами.

В белорусском оборонном ведомстве говорят, что эти учения носят плановый характер и проводятся в рамках подготовки Союзного государства. Там также заявляют, что маневры не направлены против третьих стран и, по их словам, не представляют угрозы безопасности в регионе.

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW объяснили, что стоит за ядерными учениями России. Кремль начал их, чтобы продемонстрировать силу союзникам Украины и таким образом надавить на них. При этом Москва таким образом стремится отвлечь внимание от провалов на поле боя.

Также мы писали о том, что Марк Рютте ответил, что будет в случае применения Россией ядерного оружия против Украины. Так, он отметил, что если Россия решится применить ядерное оружие в войне против Украины, то столкнется с серьезными последствиями.

