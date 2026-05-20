Отвлекают внимание: в ISW объяснили, что стоит за ядерными учениями России

Россия 19-21 мая проводит стратегические учения по использованию ядерного оружия "в ответ на угрозу агрессии". Кремль начал их, чтобы продемонстрировать силу союзникам Украины и таким образом надавить на них.

В то же время Москва таким образом стремится отвлечь внимание от провалов на поле боя. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW).

Зачем Россия снова бряцает ядерным оружием

Аналитики считают, что Россия использует необъявленные стратегические ядерные учения, чтобы продемонстрировать Западу свою силу и одновременно – отвлечь внимание от растущих слабых мест на поле боя.

В министерстве обороны РФ 19 мая объявили, что учения по подготовке и применению ядерного оружия в ответ на угрозу агрессии будут проходить с 19 по 21 мая. Участие в них примут российские Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, Командование дальней авиации и некоторые подразделения Ленинградского и Центрального военных округов.

Согласно заявлению, будут осуществлены пуски баллистических и крылатых ракет на полигонах на территории РФ.

Заявлено, что в учениях примут участие более 64 000 военнослужащих и более 7 800 единиц военной техники, включая более 200 ракетных пусковых установок, более 140 самолетов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, в том числе восемь стратегических ракетных подводных лодок.

По оценкам Русской службы ВВС, которая ознакомилась с данными "Бюллетеня ученых-атомщиков", в учениях, вероятно, будет задействовано большинство из примерно 320 российских пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет, которые могут нести ядерное оружие.

МО РФ заявило, что учения также будут включать совместные российские и белорусские операции с использованием российского ядерного оружия, развернутого в Беларуси.

В минобороны Беларуси о начале совместных учений по применению ядерного оружия заявили днем ранее, 18 мая.

В ISW обратили внимание на то, что об этих учениях Россия заранее не объявляла. Да и время их проведения нетипичное: обычно учения воздушных, наземных и морских сил ядерного сдерживания под неофициальным названием "Гром" проходят ежегодно в октябре – начиная с 2022 года.

Ситуация вокруг текущих учений напоминает историю с российскими ядерными учениями, сосредоточенными на так называемом тактическом ядерном оружии, которые также состоялись без объявления и в нетипичное время – летом .

Как считают аналитики, Кремль стремится повлиять на ход дискуссий на Западе о поставках Украине дальнобойного оружия.

Не обошлось и без повторения угроз Кремля в адрес НАТО – на этот раз из-за усилий альянса по усилению ядерного щита.

"Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков 19 мая заявил, что Россия и НАТО все чаще вступают в прямое столкновение с катастрофическими последствиями, и обвинил страны НАТО в провоцировании России в ядерной сфере и эскалации риторики относительно российской угрозы.Рябков утверждал, что российские военные планировщики не будут игнорировать разработку ядерного оружия НАТО, и заявил, что западные страны не выдвинули условий для предметного диалога по контролю над вооружениями", – говорится в материале.

Россия маскирует собственные поражения

Аналитики считают, что этими ядерными учениями Кремль надеется повлиять на принятие решений в НАТО и одновременно – замаскировать собственные слабости.

Российские войска до сих пор не смогли достичь существенных успехов в весенне-летнем наступлении. Украинские силы перехватили тактическую инициативу на нескольких участках фронта. Россияне же даже не смогли защитить глубокий тыл РФ от все более мощных и более разрушительных украинских ударов.

"Российские чиновники могут обвинять страны НАТО в эскалационном поведении одновременно с учениями, пытаясь осуществить рефлексивный контроль – тактику, которая опирается на формирование противника с помощью целенаправленной риторики и информационных операций таким образом, чтобы противник добровольно прибегал к действиям, выгодным для России, чтобы разделить Украину и ее европейских партнеров и уменьшить поддержку оборонных усилий Украины", – резюмировали в ISW.

