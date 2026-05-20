'Мы следим, что происходит': Рютте ответил, что будет в случае применения Россией ядерного оружия против Украины. Видео

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что если Россия решится применить ядерное оружие в войне против Украины, то столкнется с серьезными последствиями. И добавил, что НАТО следит за совместными учениями России и Беларуси по боевому применению ядерного оружия.

Об этом отметил Рютте на пресс-конференции в Брюсселе. 18 мая Беларусь объявила о начале масштабных тренировок воинских частей применения ядерного потенциала.

Генерального секретаря НАТО попросили дать комментарий по поводу совместных российско-белорусских учений по ядерному потенциалу, которые начались в начале недели. На вопрос, может ли Россия применить ядерное оружие в войне против Украины, Рютте ответил, что если она это сделает, то будет иметь разрушительные последствия.

"Они знают, что если это произойдет, то реакция будет разрушительной", – сказал Рютте.

Также он отметил, что НАТО следит за этими учениями.

"Когда дело доходит до этих учений... Конечно, мы их видим, мы следим за тем, что происходит", – отметил он.

18 мая в Беларуси начались учения по боевому применению ядерного оружия с участием ракетных войск и авиации. Тренировки проводятся в рамках повышения готовности вооруженных сил к использованию современных средств поражения. К участию привлечены подразделения ракетных войск и военной авиации, которые отрабатывают вопросы боевого применения ядерного оружия, а также его обеспечения.

Во время учений во взаимодействии с российской стороной планируется отработка вопросов доставки ядерных боеприпасов и их подготовки к применению. Это свидетельствует о координации действий в рамках военного сотрудничества между двумя странами.

В белорусском оборонном ведомстве говорят, что эти учения носят плановый характер и проводятся в рамках подготовки Союзного государства. Там также заявляют, что маневры не направлены против третьих стран и, по их словам, не представляют угрозы безопасности в регионе.

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW объяснили, что стоит за ядерными учениями России. Кремль начал их, чтобы продемонстрировать силу союзникам Украины и таким образом надавить на них. В то же время Москва таким образом стремится отвлечь внимание от провалов на поле боя.

