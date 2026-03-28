'Это шантаж – и уже не впервые': экс-чиновница НАТО дала совет, как вести себя с Трампом

Бывшая заместитель директора по вопросам оборонного и безопасностного сотрудничества НАТО Герлинде Нигус призвала европейские страны не поддаваться давлению со стороны президента США Дональда Трампа. Она заявила, что союзники должны связывать поддержку американской политики в отношении Ирана с предоставлением Украине вооружения.

Заявление она сделала в интервью Укринформу. Об этом Нигус сказала во время разговора с журналистами агентства. Она прямо охарактеризовала подход Трампа как давление и напомнила, что подобные заявления звучали и раньше.

"Это шантаж – и уже не впервые. Он уже угрожал выходом из НАТО в 2018 году и делает это снова сейчас", – отметила она, комментируя слова Трампа о возможных последствиях для Альянса.

Жесткая позиция Европы

Нигус считает, что европейские страны должны действовать сообща и не уступать под давлением. Она подчеркнула, что уступки только усиливают дальнейшее давление.

"Я надеюсь, что европейцы выступят единым фронтом, дадут отпор и не уступят. Если вы уступаете хулигану, вы только поощряете его ударить вас еще сильнее", – сказала эксперт.

Она добавила, что Европа должна действовать прагматично. И, по сути, отвечать условиями на условия. По ее словам, поддержка США может быть предметом переговоров, но только при наличии конкретных шагов со стороны Вашингтона.

Условия для США

Экс-чиновница НАТО предложила четкий подход к переговорам с США. Европейцы, по ее словам, должны соглашаться на сотрудничество только в обмен на выгодные решения для себя.

"Если Трамп потребует помощи, европейцы должны – хладнокровно и с трезвым взглядом – взвесить, что они могли бы предложить, но только в обмен на ключевые уступки", – объяснила она.

Среди таких условий она назвала военную поддержку Украины. В частности, речь идет о предоставлении американского вооружения для обороны. Это, по ее словам, должно быть принципиальной позицией.

Нигус также обратила внимание, что сами заявления Трампа уже имеют последствия. Они подрывают доверие внутри Альянса и создают сигнал о ненадежности США как партнера.

"Если солидарность обусловлена принятием несвязанных требований, то это не Альянс между союзниками – это принуждение", – подчеркнула она.

Оценка войны

Отдельно эксперт высказалась относительно перспектив завершения войны России против Украины. Она считает, что быстрого мира ожидать не стоит.

"Путин не заинтересован в справедливом и честном мире. Он считает, что время на его стороне", – сказала Нигус.

По ее словам, позиция Трампа также не направлена на достижение справедливого результата. Она предположила, что для него главное – убрать украинский вопрос с повестки дня и восстановить отношения с Россией.

В то же время она отметила, что война могла бы завершиться быстрее при других условиях. Речь идет либо о реальном давлении на Кремль, либо о полноценной поддержке Украины.

"Эта война на самом деле могла бы закончиться очень быстро, если бы Трамп осуществил реальное давление на Путина или если бы он просто предоставил Украине все необходимое для победы", – подытожила она.

Как сообщал OBOZ.UA, генсек NATO Марк Рютте заверил, что поддержка Украины со стороны США продолжается. Помощь продолжает поступать в Киев, даже включая боекомплект к имеющимся у Украины американским тяжелым ЗРК Patriot.

