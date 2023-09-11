'Это решают суды': президент Бразилии резко изменил позицию о возможности ареста Путина

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва изменил позицию по аресту российского диктатора Владимира Путина. Если раньше он заявлял, что кремлевского военного преступника не будут арестовывать в случае приезда в Бразилию, то теперь полагается на свободу судов.

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Об этом сообщило издание Uol. Новое заявление бразильский лидер озвучил через день после предыдущей.

"Я не знаю, арестует ли его суд, я не знаю, арестует ли его бразильская система правосудия. Это решают суды, а не бразильское правительство или парламент. Это важно. Я действительно хочу изучить вопрос этого Международного уголовного суда, потому что США не является его стороной, Россия также не является его стороной. Итак, я хочу знать, почему Бразилия является подписантом договора, который США не поддержали. Почему мы неполноценны и должны что-то принимать?" – подчеркнул Лула да Силва.

Напомним, в марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, обвинив его в военном преступлении, связанном с незаконной депортацией детей из Украины. Государство-террорист Россия отрицает, что его военные участвовали в преступлениях или насильственно захватывали украинских детей.

Президент Бразилии задумал усадить президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров. По его мнению, это можно будет сделать во время Генассамблеи ООН, а именно во время так называемой "недели высокого уровня", которая стартует 19 сентября.

10 сентября Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что российский диктатор Владимир Путин приглашен на саммит G20 в Рио-де-Жанейро в 2024 году. При этом он отметил, что кремлевского военного преступника не будут арестовывать в случае приезда в Бразилию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Государственном департаменте США сомневаются, что российский диктатор Владимир Путин может быть арестован в то время, когда он является президентом государства-агрессора России. Пока он возглавляет РФ, трибунал вряд ли возможен.

– Международный уголовный суд может выдать новые ордера на арест диктатора Владимира Путина и высшего руководства страны-террориста России. Причиной тому может стать расследование военных преступлений частной военной компании "Вагнер".