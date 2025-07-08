'Это противоречит всем международным нормам': у Трампа подтвердили применение россиянами химического оружия в Украине. Видео

В администрации американского президента Дональда Трампа подтвердили информацию о применении российскими захватчиками химического оружия в Украине. В свою очередь президент США подтвердил, что "не допустит никаких нарушений международных конвенций".

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Соответствующие вопрос и ответ прозвучали во время последнего брифинга команды американского лидера 8 июля. В частности, Трампа спросили о недавнем докладе европейских разведок о массовом применении Россией химического оружия в Украине и его реакции на это.

Трамп переадресовал вопрос главе ЦРУ Джону Рэтклиффу. Глава американской разведки сказал, что имеет определенные данные, которыми он не может открыто поделиться.

"Очевидно, что использование химического оружия, если это задокументировано, является незаконным. Это противоречит всем международным законам и договорам о конфликтах. Очевидно, я не могу поделиться в этой комнате с этой аудиторией той информацией, которую могу предоставить вам частным образом, господин президент. Но также очевидно, что вы не станете терпеть и допускать любые нарушения международного права", – сказал Рэтклифф.

"Именно так", – подтвердил Трамп.

Речь идет о доказательствах широкого использования Россией запрещенного химического оружия в Украине, которые собрали немецкие и нидерландские спецслужбы. Ведомства установили, что оккупанты используют, в частности, сброс удушающего газа с дронов, чтобы выбить солдат из окопов, чтобы их можно было расстрелять.

Причем глава оборонного ведомства Нидерландов Рубен Брекельманс по этому заявил, что такое поведение России является частью тенденции, которая наблюдается уже несколько лет.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 июля Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало новое доказательство использования Россией запрещенного химического оружия. Захватчики между собой открыто планируют, как они будут использовать химикаты против украинских защитников.

В связи с тем, что Россия постоянно применяет химическое оружие на поле боя, Украина призвала создать новые инструменты для выполнения Женевского протокола.

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