'Это поможет нашим городам': Зеленский обсудил с премьер-министром Японии сотрудничество и пригласил ее в Украину

Президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Японии Санаэ Такаичи. Глава государства рассказал, что обсудил с Такаичи общие усилия, чтобы для обоих народов и регионов было больше безопасности и развития.

Также Зеленский пригласил японского премьера в Украину. Об этом президент сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский поздравил премьер-министра с началом работы в должности и выразил благодарность Японии за постоянную помощь и принципиальность в течение всего времени от начала российского вторжения. Глава государства подчеркнул, что все в мире понимают, какие опасности несет российская война для всех, и готовы работать вместе, чтобы развивать наиболее сильные технологии для защиты жизни, принимая во внимание изменения и вызовы, которые принесла война.

Также президент рассказал, что проинформировал Такаичи о намерениях Украины развивать контролируемый экспорт оружия и строить прочные партнерства для совместного производства современного оружия, которое способно защитить партнеров от угроз. Также проинформировал о потребности в укреплении ПВО для защиты жизни в городах и энергетической инфраструктуры, являющейся самой первой мишенью для России.

"Очень ценим готовность Японии и госпожи Премьер-министра помочь нам в энергетической сфере соответствующим оборудованием. Это поможет нашим городам и общинам этой зимой. Конечно, мы заинтересованы в увеличении сотрудничества с Японией для восстановления и восстановления", – заявил президент Украины.

В ходе телефонного разговора также поднимался вопрос дипломатии. Зеленский рассказал, что проинформировал премьер-министра Японии и о ситуации и возможностях эффективного давления на Россию ради ее принуждения к реальной дипломатии и окончанию войны.

"Пригласил госпожу Премьер-министр посетить Украину. Уверен, что Украина и Япония имеют еще более значительное пространство для сотрудничества, чем есть сейчас. И очень надеемся на общие результаты", – отметил Зеленский.

Напомним, в середине сентября Япония объявила о новых санкциях против России из-за продолжения полномасштабной войны в Украине. Кроме того, ограничения стали ответом на удар ракетой "Искандер" по правительственному зданию и инцидент с российскими дронами в Польше. Также санкции против РФ расширила Новая Зеландия.

Как сообщал OBOZ.UA, парламент Японии утвердил на должности премьер-министра страны Санаэ Такаичи. Глава Либерально-демократической партии заняла должность главы правительства после заключения коалиции с Партией инноваций Японии. Стоит отметить, что Такаичи стала первой женщиной – премьер-министром Японии.

