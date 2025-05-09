'Это полная катастрофа': дипломат объяснил, почему заявления администрации Трампа пока рано анализировать

Администрация Трампа оказалась в центре критики из-за противоречивых заявлений о войне в Украине. В частности, министр финансов США Скотт Бессент назвал Путина военным преступником, что отражает изменения в риторике США в отношении России. А вице-президент Джей Ди Вэнс несколько раз делал заявления, которые противоречат друг другу.

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Об этом в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA рассказал, чрезвычайный и полномочный посол Украины, представитель Украины при ЕС в 2008-2010 годах Андрей Веселовский. По его словам, эти изменения в риторике, в частности относительно Путина и войны в Украине, являются частью хаоса и беспорядка внутри администрации, что создает серьезную нестабильность на международной арене.

"Нынешняя администрация президента США – сложный вопрос. Я до сих пор плохо понимаю, кто там чем руководит, кто чем занимается. Пока что это источник хаоса, беспорядка, безответственности в чрезвычайных масштабах. Это полная катастрофа. Поэтому мы видим каждый раз разные ответы президента Трампа или его близкого окружения на одинаковые вопросы", – отметил дипломат.

Он также обратил внимание на противоречивые заявления относительно Путина, ведь в администрации Трампа постоянно меняются позиции по России.

"То Путин хороший, то Путин плохой, то Путин не вовремя бомбил Киев и другие города Украины, то он стремится к миру и так далее", – акцентировал политик.

Консул подчеркнул, что нынешняя ситуация больше похожа на поле для наблюдения, а не для анализа.

"Поэтому все эти новые заявления сегодня не поле для отгадывания или анализа, это поле для наблюдения. То есть, дальше следим за действиями", – рассказал посол.

Веселовский также обратил внимание на то, что политические заявления в администрации Трампа являются чрезвычайно непредсказуемыми. Он отметил, что даже такие важные высказывания, как комментарии Бессента, могут иметь серьезные последствия.

"Например, Бессент говорил замечательную вещь - Путин военный преступник. Он фактически повторил высказывания президента Байдена. Далее следим за действиями Трампа – будет ли это стоить министру финансов США кресла. Ведь в ближайшие 2-3 дня бесспорно эти слова люди типа Виткоффа донесут до президента, мол, смотри, что у тебя говорят. После этого реакция американского лидера на эту ситуацию и можно будет сделать какие-то предварительные выводы", – разъяснил дипломат.

Еще одним примером негативных последствий действий Трампа стал торговый конфликт с Китаем. Веселовский отметил, что Скотт Бессент едет в Швейцарию встречаться с представителями Китая для прекращения торговой войны.

"Таким образом, все громкие возгласы, объявления, которые делал президент Трамп, что мы сейчас поднимем тарифы для Китая и они будут вынуждены согласиться на все американские условия, завершаются тем, с чего надо было начинать – равноправными переговорами", – добавил эксперт.

Он также отметил, что если бы Трамп не напугал Китай своими тарифами, Си Цзиньпин, возможно, и не поехал бы в Москву на 9 мая.

"Мы видим ужасные последствия того, что делается сегодня в администрации президента Соединенных Штатов, и боюсь, что это еще далеко не самое худшее, что произошло", – подытожил посол.

Как сообщал OBOZ.UA, министр финансов США Скотт Бессент назвал российского диктатора Владимира Путина военным преступником. Вместе с тем американский чиновник заявил, что не считает это преградой для ведения переговоров с российской стороной. Об этом сообщает Kyiv Post, ссылаясь на трансляцию выступления Бессента перед Конгрессом.

По словам спецпредставителя Дональда Трампа по вопросам Украины Кита Келлога, украинская сторона настаивает на замораживании боевых действий по текущей линии фронта и создании 30-километровой демилитаризованной зоны. В частности, речь идет об отводе войск на 15 км с каждой стороны.

Перед этим Трамп намекнул, что давит на Россию путем снижения цены на нефть. По его словам, это влияет на желание Москвы договариваться о мире.

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