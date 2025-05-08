'Путин является военным преступником': министр финансов США признался, будет ли вести переговоры с диктатором

Министр финансов США Скотт Бессент назвал российского диктатора Владимира Путина военным преступником. Вместе с тем американский чиновник заявил, что не считает это преградой в ведении переговоров с российской стороной.

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Об этом пишет Kyiv Post. Издание ссылается на трансляцию выступления главы Минфина США перед Конгрессом.

Во время слушаний в Комитете конгрессмен Хуан Варгас (демократ от Калифорнии) задала прямой вопрос Бессенту, считает ли он главу Кремля военным преступником.

На это американский министр дал утвердительный ответ, сказав: "Да".

Тогда Варгас спросила Бессента, будет ли он вести переговоры с военным преступником. На что министр также утвердительно ответил, отметив, что в этом и заключается дипломатия. Скотт Бессент также добавил, что и с руководством Японии нужно было вести переговоры после Второй мировой войны.

"Я думаю, что это природа дипломатии, когда надо вести переговоры с обеими сторонами. Я считаю, что переговоры с японцами были необходимы после Второй мировой войны", – сказал Скотт Бессент.

Стоит отметить, что это впервые, когда член команды Трампа публично признал Путина военным преступником. Что является еще одним сигналом дрейфа администрации Трампа в сторону политики давления на Россию.

Напомним, что ранее американский конгрессмен от Республиканской партии Джо Уилсон также назвал Путина военным преступником, который продолжает демонстрировать свою циничность и пренебрежение к человеческой жизни. Американский политик также резко высказался относительно заявления кремлевского диктатора о "пасхальном перемирии", назвав его фальшивым. Об этом Уилсон написал в своем аккаунте в соцсеть Х.

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