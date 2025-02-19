'Это неправильно и опасно': Шольц раскритиковал заявления Трампа о 'диктаторе Зеленском'

Решение президента США Дональда Трампа назвать Владимира Зеленского диктатором было "неправильным и опасным". Потому что он является легитимно избранным главой государства.

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Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Его слова передает издание Der Spiegel.

"Просто неправильно и опасно отрицать демократическую легитимность президента Зеленского в демократической легитимности", – подчеркнул канцлер.

Шольц добавил, что то, что надлежащие выборы не могут быть проведены посреди войны, отвечает требованиям украинской Конституции и избирательного законодательства.

Канцлер напомнил, что именно Россия, под руководством Владимира Путина, начала войну в Украине.

"Почти три года Украина защищается от беспощадной российской агрессивной войны. День за днем", – сказал Шольц.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сделал очередное громкое заявление по Украине, обвинив Владимира Зеленского в том, что он "выманил" у Соединенных Штатов 350 миллиардов долларов на войну и назвал его "диктатором без выборов"

Напомним, накануне Трамп сделал ряд заявлений, проливающих свет на реальное восприятие российско-украинской войны. В ходе общения с журналистами он перевел ответственность за российское вторжение с агрессора на жертву, заявив, что Зеленский не должен был начинать войну, а Россия хочет ее остановить.

Не удержался Трамп и от реверансов в адрес Кремля. Он заявил, что россияне атакуют лишь на 20% и Россия якобы могла бы быстро разрушить Украину, если бы захотела.

В то же время Трамп подверг критике Европу и Украину за якобы затягивание войны с Россией.

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