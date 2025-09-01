'Это не вариант': Мерц сказал, при каких условиях Европа не согласится на завершение войны в Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что война в Украине может затянуться. Киев и его союзники стремятся завершить ее как можно быстрее – но не ценой капитуляции. По словам канцлера, уступки России означали бы потерю украинской независимости и создали бы угрозу для других стран Европы.

Такое заявление Мерц сделал в интервью телеканалу ZDF, опубликованном 31 августа.

"Капитуляция – не вариант"

Канцлер Германии, в частности, отверг способ завершения войны ценой капитуляции и рассказал, что, по его мнению, война затянется.

"Я готовлюсь к длительной войне в Украине. Мы стараемся закончить ее как можно быстрее, но не ценой капитуляции Украины. Потому что тогда государство потеряет свою независимость. Тогда завтра на очереди будет следующая страна, а послезавтра – мы. Это не вариант", – сказал он.

В ответ на вопрос, считает ли он возможным прекращение огня до конца 2025 года, Мерц сказал, что не теряет надежды, но "не питает иллюзий".

По его словам, перемирие или мир возможны либо из-за военного поражения одной из сторон войны, либо из-за ее экономического и/или военного истощения.

Ни того, ни другого пока не наблюдается, добавил Мерц.

Сейчас, продолжил канцлер, впервые за три с половиной года используются интенсивные дипломатические инициативы.

Мерц напомнил о своих очень интенсивных контактах, в частности с президентами Франции и США.

Он добавил, что США должны оставаться как можно дольше вместе с союзниками в Европе в поиске решения проблемы.

Абсолютным приоритетом в будущем канцлер считает поддержку обороноспособности Украины.

Варианты гарантий безопасности обсуждаются

Что касается гарантий безопасности, таких как развертывание наземных войск в случае прекращения огня, то, по словам Мерца, пока это не является вопросом среди союзников.

"Никто сейчас не говорит о наземных войсках в Украине... Нашим абсолютным приоритетом является поддержка украинской армии, чтобы она могла защищать эту страну в долгосрочной перспективе", – заявил Мерц.

По его словам, союзники обсуждают варианты гарантий безопасности на время после достижения перемирия.

При этом он отметил, что если силы Бундесвера могли бы быть задействованы в какой-то момент, в частности для защиты неба над Украиной после завершения боевых действий, для этого понадобится мандат Бундестага.

В случае достижения мирного соглашения между Украиной и РФ со стороны Киева и союзников условием является то, что Украина сохранит свою независимость и свободу, а также внеблоковость, заявил Мерц.