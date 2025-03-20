'Это не переговоры, а ультиматум': Зеленский сказал, готов ли согласиться на внеблоковый статус Украины

Отказ принять Украину в НАТО – большой подарок России. Выдвижение Москвой требований к Украине относительно ее безблоковости, сокращения армии и признания оккупированных территорий на самом деле является не переговорами, а ультиматумом.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с премьер-министром Норвегии 20 марта. "Я никогда не говорил, что готов обсуждать вопросы нейтралитета Украины. Это россияне пришли к нам с этим вопросом, это был их ультиматум", – сказал он.

Зеленский напомнил, что Москва требовала сокращения украинской армии до 50-80 тысяч человек, безблоковости, признания оккупированных территорий российскими и многое другое.

"Мы всегда говорили, что мы не понимаем, что мы обсуждаем – это не переговоры об окончании войны. Это ультиматум", – сказал глава государства.

Президент добавил, что вступление Украины в НАТО помогло бы решить много проблем, однако, к сожалению, Киеву в этом отказано.

"К сожалению, нас не принимают в НАТО. Мы действительно очень хотим и считаем, что это решило бы много проблем и много вопросов. Но не о чем говорить – США как главный союзник в НАТО не поддерживает Украину в НАТО. Я считаю, что это большой подарок россиянам – снимать эту тему с переговоров", – заявил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала распространить на Украину действие статьи 5 без официального вступления страны в НАТО. По ее словам, это помогло бы "обнаружить блеф" российского диктатора Владимира Путина.

17 марта глава МИД Украины Андрей Сибига озвучил три табу для Украины на мирных переговорах. Это вопросы ее территориальной целостности и суверенитета, выбора в отношении международных союзов и организаций, а также обороноспособности украинского государства.

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