Это наша тактическая победа: Порошенко после согласительного совета сказал, когда ВР рассмотрит закон о запрете РПЦ

Петр Порошенко после заседания согласительного совета вышел к народным депутатам, блокирующим трибуну с требованием вынести на голосование закон о запрете РПЦ в Украине. Он сказал, чего удалось добиться.

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По словам Порошенко, в поддержку этого законопроекта объединились все фракции парламента, кроме ОПЗЖ. Лидер "Евросолидарности" цитирует портал политсилы.

"Это наша тактическая победа. Сегодня, завтра и послезавтра, если они не поставят, а они не ставят закон о церкви – заседаний Верховной Рады не будет. Второе – по нашему требованию, которое было поддержано, первый закон, который будет рассматриваться при очередном заседании Верховной Рады – будет закон о запрете русской церкви", – сказал Порошенко.

Он также сообщил, что рабочая группа оперативно наработает несколько поправок, чтобы принять закон как можно скорее.

"Мы должны определить этот срок до 15-20 августа текущего года. Ключевое достижение – что мы должны начинать заседание ВР по закону о церкви. Почему это стало возможным? Потому что объединились все фракции парламента, кроме ОПЗЖ. И нельзя говорить, что слуги народа не объединились, потому что большинство настоящих патриотов, которые есть в слугах, также вышли и приняли участие в этом процессе", – констатировал Порошенко.

"Мы исходим из позиции, что пятая колонна ФСБ российской федерации в Украине должна быть ликвидирована. Каким путём? Или перейти и присоединиться к единой автокефальной Православной Соборной Церкви Украины. Или отказывающиеся и пытающиеся работать на врага должны быть запрещены", – резюмирует пятый Президент.

Ранее Петр Порошенко, выступая с трибуны Верховной Рады, призвал депутатов проголосовать во втором чтении законопроект 8371 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций". Как известно, законопроект имеет целью сделать невозможным деятельность в Украине религиозных организаций, руководящий центр (управление) которых находится за пределами Украины в государстве, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины. Депутаты "Евросолидарности" заблокировали трибуну ВР вместе с представителями других фракций.