'Это ложная информация': в Кремле заявили, что разговора между Путиным и Трампом не было

Телефонного разговора между новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и кремлевским диктатором Владимиром Путиным, о котором 10 ноября написало издание The Washington Post, якобы не происходило. В России отрицают информацию, опубликованную журналистами.

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Ситуацию в понедельник, 11 ноября, прокомментировал пресс-секретарь российского главаря Дмитрий Песков. Он утверждает, что данные источника американского СМИ – ложные.

"Не было разговора, – сказал Песков. – Это наиболее наглядный пример качества той информации, которая сейчас публикуется иногда даже в достаточно уважаемых изданиях. Это полностью не соответствует действительности. Это чистая выдумка, это просто ложная информация", – заверил россиянин.

Ранее в The Washington Post заявили, что лидеры США и Российской Федерации якобы обсудили Украину. Мол, Трамп попросил Путина не обострять ситуацию. Обсуждение касалось в том числе территориальных уступок.

В издании утверждали, что украинская сторона "была заранее проинформирована о предполагаемом звонке".

В МИД нашей станы отреагировали и подчеркнули, что правительство не знало о разговоре Трампа и Путина. "Соответственно, Украина не могла одобрить или опровергнуть звонок", – сказал спикер ведомства Георгий Тихий.

Предварительно, телефонная беседа состоялась еще в четверг, 7 ноября.

Как сообщал OBOZ.UA, действующий глава США Джо Байден будет убеждать Конгресс и администрацию будущего президента Дональда Трампа в необходимости поддержки Украины. Эту тему он затронет 13 ноября, когда республиканец по приглашению Байдена посетит Овальный кабинет.

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