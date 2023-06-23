'Это их битва, они выбирают цели': в Пентагоне отреагировали на удар ВСУ по Чонгарскому мосту

В США не намерены указывать ВСУ, по каким вражеским целям они могут наносить удары полученным от Запада вооружением. Партнеры только обеспечивают Украину средствами защиты и возвращения суверенной территории, а цели она выбирает сама.

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Об этом заявил спикер Пентагона бригадный генерал ВВС Пэт Райдер на брифинге 22 июня. Там его спросили об ударе по Чонгарскому мосту на админгранице Крыма и временно оккупированной части Херсонщины.

"Это борьба Украины. Она планирует и проводит эту битву. Мы сосредоточены на работе с ней, нашими союзниками и партнерами, чтобы убедиться, что у украинцев есть боевые возможности, необходимые им для защиты своей страны и возвращения суверенной территории", – пояснил он.

Отвечая на прямой вопрос, не помогали ли США украинским Силам обороны выбрать целью для поражения именно мост на Чонгаре, Райдер дал понять, что это не так.

"Это их битва. Они выбирают цели и выполняют эту миссию", – объяснил представитель Пентагона.

Напомним, что утром 22 июня "бавовна" накрыла автомобильный мост в районе села Чонгар на административной границе Херсонской области и Крыма. Российские пропагандисты сразу заявили, якобы удар нанесли ВСУ дальнобойными ракетами Storm Shadow, а еще оккупанты похвастались "перехватом" такой ракеты. Сторонники захватчиков, однако, жаловались, что движение там теперь ограничено, ведь там "снаряд прошил дорожное покрытие".

Этот мост логистически важен для страны-агрессора: именно по нему армия РФ поставляет технику и боеприпасы оккупантам на линию фронта в южной части Украины.

За два дня до этой "бавовны" министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинские удары по Крыму американскими ракетами HIMARS и британскими Storm Shadow будут расцениваться как "вовлечение США и Великобритании в войну".

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-командующий вооруженными силами США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес выразил убеждение, что ВСУ смогут прорвать линии обороны российских оккупантов и дойти до Крыма уже к концу лета 2023 года. По его словам, для этого страны Запада должны расширить военную помощь Киеву.

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