'Это единственный способ посадить агрессора за стол переговоров': Павел призвал усилить экономическое давление на Россию

Победа России в войне против Украины будет иметь катастрофические последствия для всего мирового порядка. Выиграв, агрессор узаконит триумф грубой силы. Поэтому недопустимо закрывать глаза на эту войну.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел во время дебатов на Генеральной ассамблее ООН. Он призвал усилить экономическое давление на Россию.

"Если Россия выиграет эту несправедливую войну, она узаконит триумф грубой силы. Закрывать глаза на войну в Украине – это дать зеленый свет для любого агрессора в будущем", – сказал Павел.

Он подчеркнул, что только единство демократических стран и усиление экономического давления заставят Россию сесть за стол переговоров.

"Это единственный способ посадить агрессора за стол переговоров. Мир, основанный на международном праве, включая территориальную целостность и право на самоопределение, отвечает интересам не только европейских стран, но и всего международного сообщества. Любое будущее мирное соглашение должно четко сигнализировать всему миру о том, что агрессора нельзя вознаграждать, а границы нельзя менять силой", – заявил президент Чехии.

Вторжение России в Украину изменило глобальную безопасность

За год, который прошел со времени последних общих дебатов, мир не стал безопаснее. Наоборот Россия продолжает атаковать гражданское население, гражданскую инфраструктуру, иностранные дипломатические миссии и даже нарушила воздушное пространство стран-членов НАТО, констатировал Павел.

Он также указал на гибридную войну, которую проводит Россия, включая дезинформацию, кибератаки и саботаж на чешской территории.

Совбез ООН не выполняет своей роли

Президент Чехии обвинил РФ, как члена Совета Безопасности ООН, в том, что она нарушает все принципы Устава организации.

По его словам, Совбез ООН не выполняет своей роли из-за действий России, поэтому Чехия поддерживает реформу организации для повышения ее эффективности.

"Россия, постоянный член Совета Безопасности ООН, не только нарушает принципы государственного суверенитета и территориальной целостности, закрепленные в Уставе ООН, но и подает опасный пример и прецедент, посылая сигнал о том, что агрессия может привести к территориальным и политическим выгодам и оставаться безнаказанной. Эта война угрожает разрушением нашей системы управления, основанной на взаимном уважении, равноправном партнерстве и правилах, которых мы все придерживаемся. То, что происходит сегодня в Европе, может произойти где угодно завтра, при других обстоятельствах, но под тем же предлогом", – предупредил президент Чехии.

