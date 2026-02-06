'Это единственный для нас сценарий': Жорин сказал, можно ли менять территории на мир

Украине нужно сосредотачивать силы на прекращении войны, но при этом не "любой ценой". По мнению заместителя командира 3-го армейского корпуса и экс-командира полка "Азов" Максима Жорина, США и Россия на этот процесс смотрит исключительно с точки зрения своих собственных интересов, не интересуясь мнением Украины.

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Он подчеркнул, что наша задача отстоять собственные национальные интересы.

Жорин о мире в Украине

По его словам нельзя идти на компромиссы, на которые толкают Украину.

"Никто в Украине не может отдать ни одной нашей территории; нет просто такого права, ни морального, ни юридического. И вряд ли это интересует американцев, которые хотят как можно скорее закончить эту войну и заниматься своими делами, в частности экономическими, и с Украиной, и с Россией, с которой можно будет формально изменить уже статус отношений", – сказал он.

Его версия заключается в том, что Украина должна подумать, как получить за столом переговоров приемлемые нам условия, а после уже можно рассматривать, как формировать свою политику дальше.

"Это единственный для нас сценарий: добиваться условий, при которых мы будем уверены в гарантиях безопасности, которые будут подходить по формату условного перемирия или мира, или как это будет называться. Самое главное – надо сделать домашнее задание, а не отрабатывать зарубежный трек. Он важен, но выполнив домашку по той же модернизации армии, оборонки и т.д., мы сможем существенно усилить свои переговорные позиции", – сказал Жорин, отметив, что несмотря на симпатию к украинцам в мире, за Украину никто не будет воевать.

Напомним, ранее Максим Жорин сообщал о том, что в украинской армии есть технологические изменения, которые внедряют современные подходы к ведению боевых действий. Но, по его мнению, все это происходит снизу вверх, потому что когда инициатива в каком-то случае пробивается наверх, тогда она хоть как-то реализуется и масштабируется.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский сообщил об итогах переговоров в Абу-Даби и отметил, что в ближайшее время планируются новые встречи, которые, вероятно, состоятся в США. Глава государства подчеркнул, что Украина готова ко всем рабочим форматам, которые могут реально приблизить мир и сделать его длительным.

