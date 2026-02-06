В украинской армии есть технологические изменения, которые внедряют современные подходы к ведению боевых действий. Но все это происходит снизу вверх, потому что когда инициатива в каком-то случае пробивается наверх, тогда она хоть как-то реализуется и масштабируется.

Видео дня

Об этом сообщил заместитель командира 3-го армейского корпуса и экс-командир полка "Азов" Максим Жорин в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. В то же время, по мнению офицера, есть огромное количество ситуаций, когда она остается неуслышанной и когда ее игнорируют из-за непонимания.

Что сказал Жорин

По его словам, этот "барьер" мешает украинской армии быстрее перейти на совершенно новый уровень.

"Внизу инициативы очень много. Конечно, нельзя вслепую абсолютно все это сразу брать и масштабировать. Но реагировать, проверять, анализировать и масштабировать – нужно. Лучшим примером в этом на самом деле является 3-я штурмовая бригада и 3-й армейский корпус", – пояснил он.

Жорин отметил, что наибольшее количество перевозок грузов за счет НРК позволило в разы снизить потери, которые в сегодняшней войне происходят во время логистики. То же касается и зон ответственности зенитчиков корпуса. Для этого, по его мнению, "это надо было услышать, поддержать и масштабировать на уровень бригады от профессиональных людей. Но дальше, по словам подполковника ВСУ, пробиться чрезвычайно сложно.

"В армии до сих пор вопрос бумаг часто важнее, чем вопрос эффективности. Это иногда просто убивает любую инициативу, когда человек раз упирается, два, а потом еще может и выговор получить за то, что он что-то сделал, но это не прописал или не согласовал. Это и есть барьер. Поэтому очень важно, чтобы желание реформировать, подниматься на новый технологический уровень с пониманием встречалось вверху. Для этого, к сожалению, вероятно, надо в частности будет поменять определенное количество руководителей", – сказал Максим Жорин.

Напомним, ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что в Вооруженных силах Украины продолжается наращивание и совершенствование Сил беспилотных систем ВСУ как отдельного рода войск. Все поражения целей проходят обязательную верификацию, а в составе штурмовых полков вводятся дополнительные батальоны беспилотных систем.

Как сообщал OBOZ.UA, Киев сомневается в том, что партнеры действительно смогут предотвратить новое нападение РФ, поэтому готовит "план Б", который заключается в серьезном усилении ВСУ и наращивании боевой мощи украинской армии, которая, по меткому выражению президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, должна превратиться в "стального дикобраза".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!