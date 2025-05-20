'Это четко видно': Писториус заявил, что Путин продолжает играть на затягивание времени

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и кремлевского руководителя Владимира Путина, который состоялся 19 мая, в очередной раз доказывает, что именно российский диктатор не заинтересован в прекращении огня и всячески затягивает время. Несмотря на то, что в РФ постоянно делают какие-то заявления, там нет никаких подтверждений заявленных намерений.

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Об этом перед началом встречи глав оборонных ведомств ЕС в Брюсселе 20 мая заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает "Укринформ". Политик подчеркнул, что настоящие поступки делаются не словами, а действиями.

Он (глава Кремля. – Ред.) до сих пор не готов идти ни на какие уступки, говорит только о прекращении огня на своих условиях, то есть на известных условиях, таких как невозможность членства (Украины. – Ред.) в НАТО, вывод войск с оккупированных территорий и многое другое. Это, очевидно, игра, Владимир Путин все еще тянет время, это очень четко видно", – подчеркнул Писториус.

По его мнению, даже если страна-агрессор готова вести переговоры о меморандуме, то пока нет никакого прекращения огня и никакого графика. Также он напомнил, что Россия продолжает и усиливает массированные атаки по Украине, особенно позапрошлой ночью, 18 мая, когда была зафиксирована самая массовая атака беспилотников с начала войны.

"Это дает глубокое понимание истинных намерений. Атаки – по оценкам, с использованием более 270 беспилотников – говорят об этом понятным языком. Это говорит четче, чем все те пустые слова, которые мы слышали до сих пор. К сожалению, приходится констатировать, что Путин, кажется, до сих пор не проявляет серьезного интереса к миру, к прекращению огня, по крайней мере, не на условиях, приемлемых для других", – отметил немецкий политик.

Писториус подчеркнул важность дальнейшей поддержки Украины, чтобы она могла вести диалог с позиции силы и стремиться к достижению договоренностей о прекращении огня. В то же время он отметил, что окончательное решение остается за Путиным, от которого достаточно одного приказа, чтобы остановить войну или хотя бы объявить паузу для начала переговоров.

Министр обороны Германии также отметил, что Европейский Союз имеет как возможности, так и обязанность усилить санкционное давление на Россию. По его словам, это необходимо, чтобы четко продемонстрировать, что европейские партнеры больше не готовы мириться с агрессивной политикой Москвы без соответствующих последствий.

Напомним, ранее Писториус заявлял, что даже в случае перемирия между Украиной и РФ партнеры продолжат поддерживать наше государство материально и учениями для обеспечения боеспособности.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце апреля министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия и в дальнейшем будет поставлять оружие Украине. По его словам, это будет происходить, даже если Соединенные Штаты прекратят свою помощь.

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